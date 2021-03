Brie Larson: "Non sapevo nulla degli eventi di Avengers: Infinity War prima di diventare Captain Marvel"

Brie Larson ha celebrato il secondo anniversario dell'uscita di Captain Marvel nelle sale condividendo un video in cui risponde alle domande dei fan, svelando inoltre come è stata l'esperienza di girare le sue prime scene nel ruolo della supereroina in Avengers: Endgame e poi tornare sul set per realizzare la storia delle origini el personaggio.

L'attrice, inoltre, ha avuto modo di commentare la possibilità di mettersi alla prova con le scene d'azione e di condividere qualche curiosità sulla realizzazione dei film Marvel.

L'interprete di Carol Danvers, in particolare, ha risposto a chi le ha chiesto come vengono gestiti i rischi di spoiler e se avesse ricevuto il copione dei film Marvel prima di arrivare sul set. Brie Larson ha spiegato: "Ricevo il copione in anticipo, so cosa sta sta accadendo mentre giro il film. Ovviamente c'è lo spazio per ideare altre cose il giorno delle riprese. Alle volte sei lì e ti rendi magari conto che c'è una battuta diversa da quella presente nella sceneggiatura e che è stata ideata mentre sei sul set e sembra più divertente, più interessante o più vera. Quindi c'è spazio per la tua interpretazione, non sei obbligata necessariamente a seguire tutto quello presente nel copione fedelmente".

L'attrice ha però aggiunto: "So solo la mia parte del film. Quando sono andata alla première di Captain Marvel e ho visto il film per la prima volta, è stato in quel momento che ho visto realmente quello che stava accadendo nella storia. E non sapevo realmente cosa era accaduto in Avengers: Infinity War. Non sapevo chi avesse schioccato le dita o cosa fosse realmente quell'elemento della storia. Avevano mantenuto tutto nella più assoluta segretezza".

Brie ha infatti girato le scene di Avengers: Endgame prima di lavorare a Captain Marvel e raccontare le origini della supereoina. L'attrice è così arrivata sul set del film dei fratelli Russo senza sapere nei dettagli il passato del personaggio e quasi totalmente all'oscuro della vittoria di Thanos che ha portato alla situazione mostrata all'inizio di Endgame.

Nel video condiviso online il premio Oscar risponde ad altre domande dei fan tra cui la differenza tra lavorare a un film indipendente e a un progetto prodotto da uno studio così rimportante come la Marvel e alla preparazione necessaria a girare nel migliore dei modi le scene d'azione.