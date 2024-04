Bridget Jones: Mad About the Boy, Hugh Grant entusiasta della sceneggiatura: 'È la migliore'

Non certo famoso per essere prodigo di elogi, Hugh Grant ha stupito i fan di Bridget Jones lodando pubblicamente la sceneggiatura del quarto episodio della saga, intitolato Bridget Jones: Mad About the Boy. Il libro omonimo di Helen Fielding, pubblicato nel 2013, sta per essere trasformato in un film, e l'attore ha confessato di aver letto la sceneggiatura e di averla trovata 'divertente e commovente'.

Renèe Zellweger a mollo in una scena di Che pasticcio, Bridget Jones!

"È in parte basato sulle esperienze di Helen Fielding nel crescere da sola due figli dopo la morte del marito. E così, Bridget sta crescendo due bambini e si chiede se dovrebbe mai tornare ad uscire con qualcuno. È una sceneggiatura molto buona".

Il ritorno di Bridget

Bridget Jones: Mad About the Boy è previsto in uscita il 14 febbraio 2025. Hugh Grant tornerà nel ruolo di Daniel Cleaver, con Renée Zellweger nei panni dell'eterna romantica Bridget Jones. Dopo essersi sposata con Mark Darcy (Colin Firth) nel film del 2016, Bridget Jones's Baby, con il quale ha avuto un figlio. Colin Firth non sarà nel cast del quarto film.

Come sicuramente ricorderanno i lettori del libro di Fielding, il romanzo del 2013 ha svelato la prematura scomparsa di Mark cinque anni prima, con Bridget costretta a crescere da sola i suoi due figli. Anche se non è ufficialmente confermata questa ipotesi per il film, l'assenza di Colin Firth dai nomi del cast e le parole di Hugh Grant farebbero propendere per questa soluzione narrativa. Nel cast del quarto film anche Emma Thompson nel ruolo della dottoressa che si è occupata della gravidanza di Bridget nel film precedente, e le new entry Chiwetel Ejiofor e Leo Woodall.

Bridget Jones è la protagonista della serie di romanzi Il diario di Bridget Jones scritto da Helen Fielding e interpretato sul grande schermo dall'attrice premio Oscar Renée Zellweger. Il personaggio apparve inizialmente nella rubrica Bridget Jones's Diary sul The Indepentent nel 1995. Dopo il successo dei primi due film, otto anni fa è uscito il terzo capitolo della saga e ora è tutto pronto per le nuove avventure della single più amata d'Inghilterra.