Bridget Jones 4: Renee Zellweger con il toyboy e l'arrivo di Isla Fisher nelle foto dal set

Prime anticipazioni di Bridget Jones: Mad About the Boy trapelano dalle foto dal set londinese di Renee Zellweger, e a sorpresa arriva anche Isla Fisher.

Renee Zellweger avvistata a Notting Hill sul set del nuovo capitolo della saga di Bridget Jones, intitolato Bridget Jones: Mad About the Boy. E il boy del titolo sarà il nuovo interesse sentimentale del popolare personaggio femminile, un toyboy, per l'appunto, interpretato da Leo Woodall.

Nelle prime foto dal set vediamo, infatti la 55enne Renée Zellweger in dolce compagnia in quel di Londra. Nel film in arrivo, che Hugh Grant ha definito il migliore per quanto riguarda la sceneggiatura, la pasticciona Bridget avrà un flirt con un giovane di nome Rockstar, interpretato dal 27enne Leo Woodall.

La coppia sembra felice e divertita mentre si gode un appuntamento all'Electric Cinema. Bridget Jones è stata vista chiacchierare al telefono, prima di incontrarsi con Rockstar per il loro appuntamento, oggetto della scena in questione.

Renée Zellweger indossava un abito corto a fiori con un paio di collant neri e stivali, con sopra un cardigan rosa. Bridget, col volto struccato e i capelli raccolti in coda semidisfatta, sfoggiava sorrisi ed espressioni compiaciute. Al suo fianco, Leo Woodall indossava una camicia aperta sopra una t-shirt, jeans e stivali scamosciati marroni.

Che cosa accadrà in Bridget Jones 4?

Da quanto anticipato, nel nuovo capitolo della saga di Bridget Jones, il personaggio si godrà una relazione con il giovane Rockstar e con l'insegnante di educazione fisica Mr Walker, interpretato da Chiwetel Ejiofor, oltre a tornare a frequentare la sua cotta di un tempo, il Daniel Cleaver di Hugh Grant.

Ma le sorprese sul set non finiscono qui. Anche Isla Fisher è apparsa sul set a sorpresa in quella che è la sua prima importante produzione dopo l'annuncio della separazione dal marito Sacha Baron Cohen.

Nelle foto, l'attrice indossa un impermeabile nero sopra l'abito rosa per proteggersi dalla pioggia londinese e tiene in braccio una giovanissima attrice. Secondo il Sun, "la vita reale di Isla ha ispirato il suo nuovo ruolo nel film di Bridget Jones" dove interpreta un'amica di Bridget e madre single.