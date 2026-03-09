Katie Leung: "In Bridgerton esperienza migliore che in Harry Potter"

Katie Leung, ex attrice della saga di Harry Potter e ora di nuovo al centro della scena grazie alla quarta stagione di Bridgerton, ha dichiarato che non vorrebbe tornare ai tempi in cui interpretava Cho Chang nella famosa serie fantasy.

In una recente intervista a Entertainment Tonight, invece, ha ammesso di aver avuto un'esperienza di lavoro molto più gratificante e meno stressante nella popolare serie romance di Netlix.

Katie Leung (al centro) è Lady Araminta in Bridgerton 4

La sicurezza sul set di Bridgerton e il ricordo di Harry Potter

"All'epoca ero molto giovane e mi lasciavo influenzare facilmente da ciò che la gente diceva di me perché non sapevo chi fossi", ha detto Leung, che recentemente ha interpretato Lady Araminta Gun in Bridgerton.

"Quindi sono entrata nel cast di Bridgerton concentrandomi in modo molto sano sul lavoro. Sono davvero felice di essere qui. Non vorrei tornare indietro a quel periodo. Non perché mi sia trovata male o altro, ma è davvero bello quando sai chi sei, e io sto ancora cercando di capirlo, ma mi sento un po' più vicina".

Il bacio tra Daniel Radcliffe e Katie Leung in Harry Potter e l'Ordine della Fenice.

Katie Leung vittima di razzismo durante la saga fantasy

L'attrice ha recentemente parlato di come ha affrontato il razzismo e le reazioni negative durante le riprese di Harry Potter in un'intervista al Guardian: "Non so se all'epoca si potesse fare qualcosa per migliorare o semplificare le cose", ha precisato. "A quell'età sei curioso. Ricordo che ero molto curiosa di sapere cosa dicevano di me e cercavo il mio nome su Google. Nessuno avrebbe potuto fermarmi, perché ero abbastanza grande da decidere da sola".

"Penso che mi sia rimasto dentro e mi abbia influenzato in modi del tipo: 'Oh sì, ho preso quella decisione perché la gente diceva questo di me'. Probabilmente mi ha reso meno estroversa", ha continuato parlando del razzismo che ha trovato online riguardo al suo casting. "Ero molto consapevole di ciò che usciva dalla mia bocca. E per molto tempo ho cercato di rimediare e di compensare eccessivamente".

Chi è il personaggio di Leung in Bridgerton 4

L'attrice interpreta Lady Araminta Gun, una ricca e ambiziosa vedova che svolge il ruolo di antagonista nella storia ispirata a Cenerentola tra Benedict Bridgerton e Sophie Baek. Il personaggio, matrigna severa e manipolatrice di Sophie, è stato apprezzato per la sua complessità: pur essendo spesso percepita come una "cattiva", Leung le ha dato sfumature più umane, mostrando le sue motivazioni e il desiderio di assicurare un futuro alle figlie.