Bridgerton 4: l'intervista "disneyana" a Luke Newton e al cast della serie

Potreste già esservi imbattuti o imbattute nel nostro articolo dedicato al segreto del successo di Bridgerton. Già perché a metà dicembre, con un mese e mezzo di anticipo rispetto alla data di uscita del volume 1, Netflix ci ha invitato al global junket dell'attesissima quarta stagione di Bridgerton, la popolarissima produzione Shondaland che ha cominciato, nel dicembre del 2020, il suo percorso di adattamento della saga letteraria ideata da Julia Quinn.

Yerin ha e Luke Thompson in una scena di Bridgerton 4

È stata proprio quella la circostanza in cui, fra le altre cose, abbiamo voluto chiedere alle star della serie quale sia appunto l'ingrediente segreto che ha permesso a questa serie romantica, barocca e sopra le righe di diventare una delle più amate fra quelle che le persone abbonate alla piattaforma di Los Gatos possono scegliere di vedere. L'occasione però era di quelle ghiotte, troppo ghiotte. A fronte di una tematica tuttosommato "seria" come quella poc'anzi citata, abbiamo voluto anche prenderci il tempo di giocare un po' con il cast affrontando un paio di questioni "più leggere" per così dire. Quali? Seguiteci e lo scoprirete.

I Classici Disney in versione... Bridgerton?

Su Netflix, Bridgerton non ha seguito l'ordine cronologico di uscita dei romanzi. O Meglio: l'ha fatto solo con i primi due libri. Il terzo e il quarto sono stati invertiti: ecco, dunque, che i due volumi di Bridgerton 4 adattano quello che, nella cronologia di debutto nelle librerie, è il terzo romanzo dell'epopea, La proposta di un gentiluomo.

Claudia Jessie e Hannah Dodd in una scena di Bridgerton 4

È quello in cui Benedict Bridgerton (Luke Thompson), il secondogenito della famiglia Bridgerton, quello più libertino per intenderci, s'innamora di Sophie Beckett (Yerin Ha), figlia illegittima del conte Gunningworth che, per alterne vicende che non sveleremo a chi non conosce già i libri, si ritrova a vivere come domestica. Ecco, delle quattro stagioni viste finora, questa è quella dal sapore più... Disneyano, senza ombra di dubbio. Si situa a metà strada fra La bella e la bestia e Cenerentola. Ed è proprio per questa ragione che abbiamo voluto domandare al cast della serie presente al junket quale altro classico della Casa di Topolino vedrebbero bene in salsa Bridgerton!

Bridgerton 4 è come Aladdin, ma... al contrario?

Yerin Ha non ha dubbi: "Aladdin". Appena lo dice Luke Thompson nota che "È vero, solo che qua va tutto al contrario, io sono come la Principessa Jasmine e tu sei Aladdin". Osservazione, questa, che porta l'interprete di Sophie Beckett a esclamare "Andiamo! Vogliamo la mia scimmia! E il mio tappeto, il mio tappeto volante!". Claudia Jessie è rimasta molto divertita dal quesito tanto da voler essere sicura di aver capito bene "Stiamo dicendo che Luke Thompson è la bestia? Luke Thompson è la bestia? Voglio essere sicura in maniera tale da dirglielo al bar di sotto quando lo incontro!".

Interviene poi Hannah Dodd ammettendo che però, secondo lei, scatta l'inevitabile parallelo con Gossip Girl. A Golda Rosheuvel viene subito in mente "Pinocchio. La storia di un outsider che deve trovare la sua strada, il suo percorso, la sua verità. Sì, direi questo". Sia Adjoa Andoh che la nuova arrivata Katie Leung rispondono con Mulan. La prima perché a suo modo di vedere "in molte di queste storie Disney abbiamo a che fare con personaggi che cercano di trovare il proprio posto, cercano di essere giudicati per quello che sono in quanto esseri umani" senza dimenticare, come dice Katie Leung, il fattore del travestimento.

Cosa guarderebbero su Netflix i personaggi di Bridgerton?

Abbiamo poi proseguito la chiacchierata domandando ai presenti "Secondo voi, cosa guarderebbero i vostri personaggi su Netflix?". Dopo essersi complimentata con per il brio dei quesiti posti, Claudia Jessie spiega che per lei Eloise "È una tipa da programmi in stile C.S.I., starebbe sempre lì a ragionare sui fatti con la convinzione di poter risolvere quei casi!". Osservazione che - per qualche strano motivo - avevamo quasi... previsto! Francesca Bridgerton secondo Hannah Dodd sarebbe più da "documentari, o qualcosa collegato agli squali, con cose che hanno a che fare con la quiete dell'oceano. Come valvola di sfogo".

"Credo che Colin guarderebbe programmi che hanno a che fare con i viaggi. Guarderebbe robe sui posti dove è stato e dove non vede l'ora di tornare con la sua famiglia". A Golda Rosheuvel chiediamo se la scelta della regina sarebbe The Crown "Beh, sì, probabile, ma me la vedo che guarda cose tipo Scissione o Stranger Things" mentre la sua compare Adjoa Andoh adatta ai suoi gusti le scelte di Lady Danbury: "Guarderei dei documentari, dei grandi documentari sportivi".

Katie Leung è invece convinta che Lady Araminta avrebbe gusto molto particolari e, soprattutto, volti a saperne il più possibile di un autore specifico "un filmmaker molto cinematico, per cui magari la storyline in sé non è così fondamentale, tipo Lars von Trier! Me la vedo intenta a guardare film come Nymphomaniac o Dogville per scappare da tutte le restrizioni della sua società!".