Bridgerton, Regé-Jean Page di ritorno nello show Netflix? La risposta dell'attore

Nell'ultimo periodo, dei rumor sul possibile ritorno di Regé-Jean Page in Bridgerton hanno iniziato a spopolare sul web, ma sarà davvero così? Non secondo l'attore, che ci ha tenuto a chiarire direttamente la questione.

Sul suo profilo Instagram, l'interprete del Duca di Hastings nella popolare serie Netflix Bridgerton ha smentito un suo eventuale coinvolgimento con i nuovi episodi dello show, che sta attualmente procedendo con le riprese della terza stagione.

"I ragazzi sono tornati in città! (No, non sarò di ritorno nello show, comunque... È qualcosa che si sono inventati i giornali" ha scritto infatti nella caption di una foto che lo vede in compagnia dell'interprete di Anthony Bridgerton Jonathan Bailey per le strade di Milano, dove si sono recati in occasione della Fashion Week "Ma abbiamo avuto la reunion più stilosa che s potesse desiderare con dell'eccellente caffè italiano e tanto sole".

Bridgerton: Phoebe Dynevor insieme a Regé-Jean Page in una scena della serie Netflix

Page aveva scioccato i fan di Bridgerton quando, al termine della prima stagione della serie, ha comunicato il suo abbandono. Un abbandono che, tuttavia, era sempre stato nei programmi. Se mai lo rivedremo indossare i panni del Duca, però, resta un'incognita... Almeno per ora.