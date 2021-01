Bridgerton: Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor stanno insieme? L'attore dice la sua (VIDEO)

Dopo il successo di Bridgerton, sono state tante le voci che vedevano i due protagonisti Regé- Jean Page e Phoebe Dynevor come la nuova coppia del momento, ma l'attore ha tolto ogni speranza.

Bridgerton è la serie Netflix del momento, che ha appassionato migliaia di fan soprattutto grazie alla tormentata storia d'amore tra il Duca di Hastings e Daphne Bridgerton, interpretati da Regé- Jean Page e Phoebe Dynevor che si sospetta abbiano una relazione anche al di fuori del set, ma l'attore ha già negato.

Durante un'intervista esclusiva con Access, i due protagonisti di Bridgerton hanno riso del gossip che si è diffuso in queste settimane, negando di avere una relazione. Rege-Jean Page, che interpreta il Duca, ha dichiarato:

"Tutto quello che c'è da sapere sulla nostra relazione è mostrato nello show. Tutte le scintille sono scaturite dalle bellissime sceneggiature che ci sono state consegnate e quindi penso che il materiale scoppiettante della sceneggiatura sia più che sufficiente"

Bridgerton, parlano i protagonisti: "Abbiamo cercato di rendere giustizia a questi personaggi brillanti"

Dal canto suo, Phoebe Dynevor non si è espressa su questo particolare argomento e subito molti fan hanno speculato sul fatto che sia lei che il suo co-protagonista sembrassero intimiditi dalla domanda. Che i due stiano solo nascondendo la verità? Al momento non ci resta che credere alle affermazioni di Rege-Jean Page, fino a nuovi aggiornamenti.

Netflix non ha ancora confermato una seconda stagione di Bridgerton, tuttavia Production Weekly riferisce che le riprese per un progetto intitolato Bridgerton 02 inizieranno a Uxbridge, in Inghilterra, nel marzo 2021.