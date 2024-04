Bridgerton: Nicola Coughlan ha preteso una versione con meno nudità da mostrare alla sua famiglia

Nicola Coughlan ha rivelato una clausola del suo contratto per Bridgerton che in realtà è più per i suoi genitori.

In una recente intervista a SiriusXM Hits 1, l'attrice, che interpreta Penelope Featherington nella serie drammatica di successo di Netflix, ha raccontato di aver preteso che lo show fornisse una versione alternativa della terza stagione con meno nudità da mostrare alla sua famiglia.

Bridgerton, Nicola Coughlan si rivolge al pubblico: "Tenetevi per voi i giudizi sul mio corpo"

Bridgerton: Penelope e Colin in una scena della stagione 3

Le parole dell'attrice

"È letteralmente scritto nel mio contratto", ha detto Coughlan. "La gente pensa che lo dica per scherzo. Ma io non voglio farlo. Sono cresciuta come irlandese cattolica. Non è così che viviamo".

L'attrice di Derry Girls, che è apparsa nelle prime due stagioni di Bridgerton, ha già parlato della "piccante" prossima stagione, incentrata sul suo personaggio corteggiato dal Colin Bridgerton di Luke Newton. L'anno scorso ha dichiarato a Entertainment Tonight che "molte delle cose dei libri che i fan si aspettano sono state inserite nello show".

In un'altra parte dell'intervista di giovedì, la Coughlan ha anche ricordato la reazione iniziale di sua madre alla quantità di nudità nella prima stagione della serie creata da Chris Van Dusen, dicendo: "Quando ha visto Bridgerton per la prima volta, non sapeva che sarebbe stato così esplicito".

"E poi c'è un sedere, l'adorabile sedere di Jonathan Bailey, a circa due minuti dal primo episodio. E lei pensava: 'Cos'è questo?'", ha continuato l'attrice di Big Mood. "Per fortuna ora pensa che sia fantastico e molto divertente, e continua a parlare di fondoschiena".

La terza stagione di Bridgerton sarà trasmessa in due parti, la prima il 16 maggio e la seconda il 13 giugno.