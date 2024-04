Bridgerton 3: il finale includerà indizi su quale sarà la nuova coppia protagonista

In vista dell'attesissimo ritorno di Bridgerton il 16 maggio, la showrunner Jess Brownell ha confermato di sapere già chi sarà la prossima coppia protagonista della quarta stagione, che succederà alla storia d'amore di Colin e Penelope.

Parlando con TV Insider, Brownell ha detto ai fan di prestare attenzione agli indizi presenti nel finale della Stagione 3, che indicheranno chi tra i restanti figli dei Bridgerton, tra cui Benedict, Eloise e Francesca, troverà l'amore nel prossimo capitolo.

"Non vi rivelerò nulla, ma credo che alla fine della terza stagione ci saranno alcuni indizi su dove siamo diretti. Quindi sì, lascerò che siano i fan a decidere, ma credo che stiamo facendo un piccolo passo avanti", sono state le parole della showrunner.

Di cosa parlerà Bridgerton 3?

"Nella prossima stagione Penelope Featherington ha finalmente rinunciato alla sua lunga cotta per Colin Bridgerton dopo aver sentito le parole denigratorie di quest'ultimo nei suoi confronti nella scorsa stagione. Tuttavia, ha deciso che è arrivato il momento di prendere marito, preferibilmente uno che le garantisca sufficiente indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano dalla madre e dalle sorelle", leggiamo nella sinossi ufficiale. "Ma non avendo molta fiducia in se stessa, i tentativi di Penelope di sposarsi falliscono in modo plateale. Nel frattempo, Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e un serio senso di spavalderia".

Basata sulla serie di romanzi bestseller di Julia Quinn, Bridgerton è prodotta da Shonda Rhimes e dalla showrunner Jess Brownell. La serie è interpretata da Nicola Coughlan, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Claudia Jessie, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter, Simone Ashley e Harriet Cains, mentre Julie Andrews è la voce di Lady Whistledown.

Bridgerton 3, Luke Newton anticipa: "Bollente a ogni livello"

La terza stagione vedrà anche l'ingresso nel cast di Daniel Francis nel ruolo di Marcus Anderson, Sam Phillips nel ruolo di Lord Debling e James Phoon nel ruolo di Harry Dankworth.