Bridgerton 3, Luke Newton anticipa: 'Bollente a ogni livello'

Dopo la prima clip ufficiale, Nicola Coughlin e Luke Newton hanno anticipato la loro prossima storia d'amore sullo schermo durante un evento per i fan di Bridgerton tenutosi a Londra il giorno di San Valentino.

La Coughlin interpreta Lady Penelope nella serie, mentre Newton è la sua cotta di sempre, Colin Bridgerton. Dopo due stagioni di sguardi ammiccanti e fili incrociati, la coppia potrebbe finalmente concretizzarsi nella terza stagione, che uscirà su Netflix in due parti nel corso dell'anno (16 maggio, la prima e 13 giugno, la seconda).

"All'inizio era spaventoso che fossimo amici, perché se pensavi di fare quelle cose con un tuo amico ti veniva da dire 'Oh'", ha commentato la Coughlin a proposito di alcune delle loro scene più spinte. "Ma poi siamo riusciti a parlarne e a riderci sopra e alla fine è stato molto divertente".

Newton ha sottolineato che non sono solo Lady P e Colin a essere "eccitanti e infastiditi" nel 'Ton, come viene chiamata la società di lusso dello show. "È un'atmosfera molto bollente a ogni livello", ha aggiunto Newton. "Ci sono molte persone all'interno del 'Ton che lo fanno. Non siamo solo noi!".

Jess Brownell, subentrata a Chris Van Dusen come showrunner della terza stagione, ha dichiarato che la storia d'amore che sta sbocciando tra i due sarà super accattivante per gli spettatori.

"Colin e Penelope sono degli outsider sotto molti punti di vista", ha spiegato Brownell. "Hanno Penelope che è la perenne timida e Colin che è il terzo figlio che non ha ancora trovato se stesso. Quest'anno vedremo questi personaggi prendersi la scena, e credo che molte persone che hanno avuto una cotta non corrisposta o che si sono sentite un po' ai margini, si sentiranno davvero rappresentate".

La creatrice e produttrice Shonda Rhimes, che era presente all'evento insieme a molti membri del cast, ha dichiarato di essere entusiasta che gli spettatori vedano dei personaggi che già conoscono iniziare una relazione romantica.

Bridgerton 3 si concentrerà sull'amore tra Penelope e Colin, tradito l'ordine dei romanzi

"Di solito incontriamo una nuova persona che si innamora di uno dei nostri personaggi", ha detto la Rhimes. "Questa volta conosciamo già le persone che si innamoreranno. Facciamo già il tifo per loro perché li conosciamo già e sono entusiasta di questo".