Bridgerton, Nicola Coughlan si rivolge al pubblico: "Tenetevi per voi i giudizi sul mio corpo"

Nicola Coughlan, attrice di Bridgerton, auspica che gli spettatori concentrino l'attenzione sul suo lavoro e non sul suo aspetto fisico. L'attrice irlandese, nota per il ruolo di Penelope Featherington nella serie Netflix, ha esortato i fan a tenere per sé le loro opinioni sul suo corpo in una breve nota pubblicata sui suoi account Instagram e Twitter.

"Se avete un'opinione sul mio corpo, per favore, per favore non condividetela con me", ha scritto. "La maggior parte delle persone è gentile e non cerca di essere offensiva, ma io sono solo un essere umano nella vita reale ed è davvero difficile sopportare il peso di migliaia di opinioni sul mio aspetto che mi vengono inviate direttamente ogni giorno."

Nicola Coughlan riconosce che l'attenzione sull'aspetto fisico è inevitabile data la natura della sua professione, ma sottolinea che chiunque abbia intenzione di commentare pubblicamente il suo fisico dovrebbe considerare il potere delle parole:

"Se avete un'opinione su di me va bene. Capisco di essere in TV e che le persone avranno cose da pensare e da dire, ma vi prego di non inviarmela direttamente".

Bridgerton, Shonda Rhimes: "Regé-Jean Page è stato davvero intelligente a lasciare la serie"

Coughlan, che è diventata famoso nella serie comica britannica Derry Girls, si è spesso espressa contro l'eccessiva attenzione sul corpo femminile nel mondo dello spettacolo. Nel 2018, ha risposto a un critico teatrale che l'ha definita una "bambina sovrappeso" scrivendo un lungo saggio per The Guardian.

"Sono molto fortunata a usare il mio corpo per diventare tutte queste donne affascinanti. Ma il prisma attraverso il quale viene visto il mio corpo è inevitabile", ha scritto. "Qualcosa nella nostra società ci dice che i corpi delle donne sono oggetto di esame in un modo diverso dagli uomini".

L'attrice ha ricondiviso l'articolo sui social media l'anno scorso dopo che un utente di Twitter l'aveva definita "la ragazza grassa di Bridgerton" mentre commentava la sua apparizione ai Golden Globes del 2021.