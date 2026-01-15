Bridgerton e l'enigma delle stagioni 5 e 6: chi sono i prossimi protagonisti?

La serie Netflix ideata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes è una delle più attese di questo inizio anno: il 29 gennaio verrà infatti diffusa la prima parte della quarta stagione

La showrunner di Bridgerton Jess Brownell sa già quali personaggi saranno al centro delle stagioni 5 e 6 della serie Netflix, ma gli spettatori dovranno aspettare ancora un po' prima che venga svelato l'ordine di uscita delle loro storie d'amore.

Brownell, che ha preso le redini della serie a partire dalla terza stagione, ha indossato due delicati fazzoletti da taschino bianchi, quello anteriore ricamato con le iniziali E e F, insieme al suo elegante completo marrone e bordeaux e ai guanti alla premiere della quarta stagione, che si è tenuta a Parigi, in Francia, al Palais Brongniart.

"Entrambi i personaggi con le iniziali sui miei fazzoletti saranno al centro della quinta e sesta stagione", ha spiegato Brownell a Deadline sul red carpet. "In quale ordine? Non posso dirlo". I fan dello show dovranno quindi pazientare per sapere quale dei due personaggi sarà al centro della prossima stagione.

Bridgerton 4: Florence Hunt, Claudia Jessie, Michelle Mao e Isabella Wei in una foto della serie

Qual è l'ordine cronologico dei libri?

Se la serie adattasse i romanzi di Julia Quinn in ordine cronologico, Eloise e il quinto libro, To Sir Phillip With Love, sarebbero i primi della lista, seguiti da When He Was Wicked. Tuttavia, non è possibile darlo per scontato, dato che la terza e la quarta stagione hanno scambiato i rispettivi episodi numerati.

Purtroppo, Claudia Jessie non ha dato alcuna indicazione sul fatto che sarà lei la prossima protagonista della serie, dichiarando a Deadline: "Mi piacerebbe poter dire che ho iniziato a lavorare alla storia di Eloise. Se così fosse, sembrerei davvero una professionista".

Probabilmente non avremo una risposta per un po', dato che l'attenzione è attualmente concentrata su un'altra coppia, anche se sarebbe curioso se Sir Phillip Crane (Chris Fulton) facesse la sua comparsa nella quarta stagione.

Bridgerton 4: Claudia Jessie e Nicola Coughlan in una foto della serie

Bridgerton, dove eravamo rimasti?

Nella terza stagione, Hannah Dodd ha interpretato il personaggio di Francesca Bridgerton, che ha sposato John Stirling, interpretato da Victor Alli. I lettori del libro di Francesca, When He Was Wicked, sanno che John muore tragicamente e che Francesca si innamora poi di suo cugino Michael. La terza stagione ha introdotto una svolta gender-bending in questa storia d'amore, con la scelta di Masali Baduza nel ruolo di Michaela Stirling, che gli spettatori hanno conosciuto nel finale.

La quarta stagione di Bridgerton verrà divisa da Netflix in due parti distinte che saranno distribuite sulla piattaforma rispettivamente il 29 gennaio e il 26 febbraio successivo.