Su Netflix è tempo di Bridgerton 4 (e non solo): tutto quello che vedremo a gennaio 2026

Tutti i film e le serie televisive che potremo vedere su Netflix nel mese di gennaio, tra cui la quarta stagione di Bridgerton e The Rip, il nuovo film con protagonisti Ben Affleck e Matt Damon

Netflix ha inaugurato l'anno con il finale di Stranger Things, già disponibile dal primo giorno di gennaio 2026. Dopo aver salutato la serie dei fratelli Duffer dopo dieci anni e aver aperto con il crush della piattaforma, la grande N ha in serbo altri titoli per aprire il nuovo anno.

Vediamo dunque cosa troveremo su Netflix in apertura del nuovo anno.

Le serie televisive

Iniziamo dunque dalle serie televisive, tra cui l'attesa quarta stagione di Bridgerton:

La sua verità , dall'8 gennaio

, dall'8 gennaio I sette quadranti di Agatha Christie , dal 15 gennaio

, dal 15 gennaio Bridgerton 4 parte 1, dal 29 gennaio

Dal romanzo alla serie con Tessa Thompson, arriva La sua verità

La sua verità

La sua verità, tratta dall'omonimo romanzo di Alice Feeney, racconta la storia di Anna (Tessa Thompson) un'ex giornalista televisiva che ha chiuso con la sua professione e si è isolata nella città di Atlanta. Tutto cambia quando avviene l'omicidio di una giovane donna nella cittadina di Dahlonega, luogo di origine di Alice. La donna ne viene talmente colpita che decide di investigare personalmente, convinta che dietro questa morte di nasconda qualcosa di molto oscuro.

Il Bridgerton più anticonformista al centro della nuova stagione

Bridgerton: il poster della stagione 4

Nella quarta stagione di Bridgerton il bohémien secondogenito Benedict Bridgerton rifiuta di sistemarsi, nonostante le insistenti richieste della madre, la matriarca Lady Violet Bridgerton. Finché, al ballo in maschera organizzato da Violet, Benedict rimane folgorato da una misteriosa Dama d'Argento dal volto coperto. Con l'aiuto, seppur riluttante, della sorella Eloise, Benedict si lancia in società per scoprire l'identità della giovane donna. Ma in realtà, la donna dei suoi sogni non appartiene affatto all'alta società: è una brillante cameriera di nome Sophie Baek, al servizio della temibile padrona di casa, Araminta Gun. Quando il destino porta Benedict e Sophie a rincontrarsi, lui si trova diviso tra la realtà dell'affetto per questa affascinante domestica e la fantasia della Dama d'Argento, ignaro che siano in realtà la stessa persona.

I film

Veniamo ora ai film, tra cui spiccano The Rip e l'italiano Il Falsario:

The Rip - Soldi Sporchi , dal 6 gennaio

, dal 6 gennaio La sua verità , dall'8 gennaio

, dall'8 gennaio People we meet on vacation-Un amore in vacanza , dal 9 gennaio

, dal 9 gennaio Il Falsario, dal 23 gennaio

Ben Affleck e Matt Damon poliziotti in crisi per The Rip

Matt Damon e Ben Affleck in The Rip

In The Rip-Soldi Sporchi torna protagonista la coppia composta da Ben Affleck e Matta Damon. Dopo aver scoperto milioni di dollari in contanti in una casa di stoccaggio abbandonata, la fiducia all'interno di una squadra di poliziotti di Miami inizia a incrinarsi. Man mano che forze esterne vengono a conoscenza dell'entità del sequestro, tutto viene messo in discussione, incluso su chi possano davvero contare.

Pietro Castellitto diventa il migliore di tutti ne Il Falsario

Il Falsario

Già presentato alla Festa del Cinema di Roma, Il Falsario è la storia di Toni, arrivato nella capitale con il sogno di diventare un grande artista. Siamo negli anni '70; quando Toni giunge in città nel suo bagaglio ha soltanto il talento per la pittura e il suo sogno.

Ma la sua fame di vita, il destino e forse anche la Storia lo porteranno a diventare il più grande di tutti i falsari, nonché una figura centrale nei misteri più fitti del nostro Paese.

Diretto da Stefano Lodovichi, con Pietro Castellitto, Giulia Michelini, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria.