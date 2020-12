Bridgerton: Ellen Mirojnick ha realizzato 7.500 costumi per la serie Netflix

Dal debutto il 25 dicembre si continua a parlare di Bridgerton, la nuova serie Netflix ambientata nella prima metà dell'ottocento per la quale la costumista Ellen Mirojnick ha dovuto realizzare 7.500 costumi, lavorando al progetto più ambizioso della sua intera carriera.

Bridgerton: una foto della serie Netflix

I costumi dello show Bridgerton spiccano per bellezza, stile e carattere e sono uno degli elementi più vistosi dell'intera serie. A lavorare su questo aspetto è stata Ellen Mirojnick che ha utilizzato una vibrante tavolozza di colori, dettagli intricati su ogni vestito e abbellimenti accattivanti per completare il look di ogni personaggio. Come riporta IndieWire, la costumista ha raccontato il duro lavoro fatto per realizzare ciò che oggi possiamo vedere su Netflix, avvalendosi di una grande squadra:

"Abbiamo dovuto mettere insieme la migliore squadra che si possa mai immaginare, perché non c'è un grammo di tempo extra per eventuali errori quando si lavora a un progetto così. Avevamo quattro tagliatori, un creatore di corsetti, un reparto di abbellimento, produttori di scarpe, gioiellieri, cappellai."

Supportata da un team di oltre 200 artigiani, Ellen Mirojnick ha realizzato il più grande progetto della sua carriera, con 7.500 costumi creati. Nonostante l'ambientazione sia nei primi dell'800, Bridgerton è una serie molto moderna e questo si rispecchia anche negli abiti dei personaggi. La costumista, infatti, è riuscita a creare una commistione perfetta tra stile Regency e gusto moderno, con una scelta di colori e tecniche di realizzazione moderne che hanno reso il tutto ancora più di valore. Qui trovate la nostra recensione di Bridgerton.

La dedizione di Ellen Mirojnick nell'evidenziare i dettagli dei costumi non si è concentrata solo sui costumi femminili ma anche sull'abbigliamento maschile della serie. Dopotutto, nel mondo di Bridgerton un semplice soprabito con una cravatta non sarebbe andato bene ma tutto avrebbe dovuto impressionare: "Nel 1813 in Inghilterra gli uomini erano dei dandy. Abbiamo preso ispirazione da com'era lo stile in realtà, lo abbiamo ricolorato e ricostituito e messo degli svolazzi sul collo".