Bridgerton: il commento di Adjoa Andoh sulla famiglia reale 'terribilmente bianca' scatena una polemica

L'Ofcom, un ente che si occupa della regolamentazione dei media nel Regno Unito, ha escluso la possibilità di aprire un'indagine sulla copertura di ITV dell'incoronazione di Re Carlo III: a causa del commento dell'attrice di Bridgerton Adjoa Andoh, l'organizzazione ha ricevuto un numero record di reclami.

I messaggi ricevuti da Ofcom sono ben 8.372 e sono stati inviati tutti da spettatori che si sono definiti profondamente offesi dai commenti di Andoh, la quale ha accusato la famiglia reale di essere "terribilmente bianca" durante l'apparizione sul balcone di Buckingham Palace in occasione dell'incoronazione di Re Carlo il mese scorso.

Adjoa Andoh in una foto promozionale

Si tratta sicuramente del momento più contestato di quest'anno per quanto concerne la televisione britannica, con migliaia di spettatori che sostengono che le parole dell'interprete di Lady Danbury in Bridgerton siano "inequivocabilmente razziste". Ofcom ha deciso, tuttavia, che non è necessaria alcuna azione ulteriore, sottolineando l'importanza della libertà di espressione nella televisione britannica.

Riflettendo a proposito delle sue osservazioni il giorno dopo l'incoronazione, Adjoa Andoh ha dichiarato a BBC Radio 4 che non aveva intenzione di offendere gli spettatori: "Credo di aver infastidito alcune persone ieri. Stavo parlando della giornata e di quanto fosse meravigliosa e poi, guardando il balcone alla fine, ho detto: 'È così bianco', perché la giornata era stata così mista... ma non volevo offendere nessuno".