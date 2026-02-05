Bridgerton 4, questo errore storico non sfugge ai fan più attenti della serie

Nelle ultime ore una serie di lamentele circa i nuovi episodi della quarta stagione di Bridgerton hanno cominciato a diffondersi in rete e tirerebbero in ballo un errore storico che però non è passato inosservato.

È successo nel primo episodio della nuova stagione, The Waltz, quando Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) ospita un ballo in maschera. Mentre chiacchiera con un nuovo personaggio, Araminta, interpretata dall'attrice di Harry Potter Katie Leung, si nota quello che sembra essere un piccolo cerotto sull'orecchio sinistro di lei.

Il dramma romantico di Netflix è ambientato nella Londra dei primi anni del 1800 e, sebbene esistessero già le bende, i piccoli cerotti adesivi, come quello indossato da Araminta, sono stati inventati solo più tardi, come ha sottolineato un utente di TikTok. I cerotti Band-Aid sono stati creati infatti nel 1920, secondo il sito web del marchio.

Bridgerton, il cerotto presente nell'orecchio di Araminta

L'errore è diventato presto virale su internet

Visualizzato 24.500 volte fino a martedì sera, il video in cui viene evidenziato l'errore storico ha ricevuto il sostegno di numerosi fan di Bridgerton. "Sì, avrei preferito che lo avessero coperto meglio, magari con un elegante copriorecchio o qualcosa del genere", ha scritto qualcuno.

Un altro ha aggiunto: "Questo è letteralmente il problema delle TV e delle telecamere ultra HD". Altri ancora hanno sostenuto che Bridgerton è da godersi, non da criticare."Questo è tipo il terzo video che vedo in cui qualcuno ingrandisce le orecchie degli attori. Chi guarda così tanto le orecchie?", ha scritto un fan.

C'era anche chi ha minimizzato sostenendo che non si tratti poi di un errore così grave: "non è poi così grave". Un fedele fan ha chiesto: "Ma voi guardate mai qualcosa solo per divertirvi?", evidenziando l'eccessiva ossessione per l'individuazione di errori storici in prodotti che sono sostanzialmente fiction.

Luke Thompson in Bridgerton 4

Quando esce la seconda parte di Bridgerton 4?

La prima tranche di episodi di questa quarta stagione è stata diffusa su Netflix il 29 gennaio scorso riscuotendo il solito successo di pubblico a cui ormai siamo abituati. Tuttavia, la quarta stagione è lungi dall'essere stata completata, in quanto la seconda parte arriverà solamente alla fine del mese, esattamente il 26 febbraio prossimo. Su queste pagine potete leggere la recensione della prima parte.

Al centro della trama della quarta stagione di Bridgerton c'è Benedict (Luke Thompson). Il giovane, nonostante le insistenti richieste della madre, la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), non ha alcuna intenzione di sposarsi.