Bridgerton 4: svelate le cover che compongono la colonna sonora dei primi episodi

La piattaforma di streaming ha regalato un'anticipazione riguardante le canzoni scelte per accompagnare la storia di Benedict e Sophie.

I fan di Bridgerton stanno attendendo con impazienza l'arrivo della stagione 4, previsto in streaming per il 29 gennaio, e ora sono stati svelati i titoli delle cover che compongono la colonna sonora della prima parte.

Le quattro puntate inizieranno a raccontare la storia di Benedict e Sophie, la nuova coppia al centro della trama dello show tratto dai romanzi di Julia Quinn.

Le cover usate nei primi episodi della stagione 4

Fin dalla prima stagione, Bridgerton ha conquistato gli spettatori con le versioni classiche, con arrangiamenti per archi, di brani popolari di star della musica come Taylor Swift, Billie Eilish, Ariana Grande, Rihanna, Madonna o Alanis Morissette.

Lo stesso è accaduto in occasione degli episodi dello spinoff La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, che ha proposto le cover di canzoni di Alicia Keys, SZA e Beyoncé, oltre a molti altri artisti.

Netflix, a pochi giorni dal debutto della quarta stagione dello show prodotto da Shonda Rhimes, ha ora regalato ai fan una gradita anticipazione svelando i brani usati nelle prime quattro puntate.

Ecco l'elenco:

Episodio 1 "The Waltz"

Life in Technicolor dei Coldplay - Cover di Vitamin String Quartet

DJ Got Us Fallin' in Love di Usher feat. Pitbull - Cover di Strings From Paris

Never Let You Go di Third Eye Blind - Cover di Vitamin String Quartet

Episodio 2 "Time Transfixed"

Enchanted di Taylor Swift - Cover di Joseph William Morgan

Episodio 3 "The Field Next to the Other Road"

All I Wanted dei Paramore - Cover di Vitamin String Quartet

Episodio 4 "An Offer from a Gentleman"

Bad Idea Right? di Olivia Rodrigo - Cover di Caleb Chan

Cosa racconterà la stagione 4 di Bridgerton

Nei nuovi episodi sarà Benedict, interpretato da Luke Thompson, al centro della trama. Il giovane sembra intenzionato a non sposarsi nonostante la pressione della madre e della società.

Nel frattempo Sophie Baek (Yerin Ha), figlia illegittima del Duca di Penwood, decide di partecipare al ballo in maschera, nonostante sia ridotta a un ruolo da serva in famiglia.

Sophie, che conquista l'attenzione di Benedict, deve quindi fuggire prima di mezzanotte prima di rischiare di essere scoperta.

Nel cast della quarta stagione, di cui sono state rivelate recentemente nuove immagini e anticipazioni, ci sono inoltre Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (la voce di Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Masali Baduza (Michaela Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Jessie, Newton, Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Polly Walker (Portia Featherington), Emma Naomi (Alice Mondrich) e Hugh Sachs (Brimsley).

Tra gli interpreti dello show, che potrebbe tornare per ulteriori stagioni, anche Simone Ashley, Nicola Coughlan, Isabella Wei, Michelle Mao e Katie Leung.