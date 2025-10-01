Bridgerton 4: il nuovo poster conferma che l'attesa dei fan è ancora lunga

Netflix ha condiviso un nuovo poster della stagione 4 di Bridgerton, confermando che i fan dovranno attendere fino al 2026 prima di vedere le nuove puntate della serie. La locandina ritrae la protagonista femminile del prossimo capitolo della storia, mostrandola di spalle e mentre si prepara per partecipare a un ballo mascherato che cambierà la sua vita.

Il ritorno di Bridgerton

Per ora non è stato confermato il mese in cui è prevista la distribuzione delle puntate inedite di Bridgerton, la serie prodotta da Shonda Rhimes che ha ottenuto dati record di visualizzazioni con le stagioni precedenti e ha già ottenuto il rinnovo fino al capitolo 6 del progetto televisivo.

Il protagonista della quarta stagionesarà Luke Thompson nel ruolo di Benedict Bridgerton. La new entry nel cast Yerin Ha sarà invece Sophie Baek, la giovane di cui si innamora durante un ballo in maschera.

Bridgerton: il poster della stagione 4

Dai romanzi alla serie

Gli otto libri scritti da Julia Quinn, ognuno dedicato a un personaggio diverso, potrebbero tutti essere al centro di una singola stagione dello show prodotto da Shonda Rhimes, se i dati di ascolto si manterranno all'altezza delle aspettative.

Nel cast ci sono Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (la voce di Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Masali Baduza (Michaela Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Jessie, Newton, Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Polly Walker (Portia Featherington), Emma Naomi (Alice Mondrich) e Hugh Sachs (Brimsley).

Tra gli interpreti anche Simone Ashley, Nicola Coughlan, Isabella Wei, Michelle Mao e Katie Leung.

Bridgerton: una foto di Benedict e Colin nella stagione 3

Nelle prossime stagioni la serie dovrebbe raccontare gli amori di Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), Francesca (Hannah Dodd), Gregory (Will Tilston) e Hyacinth (Florence Hunt).

In quelle precedenti si sono invece seguite le vicissitudini sentimentali di Colin (Luke Newton), Anthony (Jonathan Bailey), e Daphne (Phoebe Dynevor).