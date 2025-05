Bridgerton ottiene il rinnovo per le stagioni 5 e 6

Netflix ha annunciato ufficialmente il rinnovo per le stagioni 5 e 6 della sua serie Bridgerton, tratta dai romanzi di Julia Quinn.

Bridgerton ha ottenuto il rinnovo per le stagioni 5 e 6 e Netflix ha inoltre svelato che il quarto capitolo della storia arriverà nel 2026.

La piattaforma di streaming sembra intenzionata a proseguire l'adattamento dei romanzi di Julia Quinn che, tra le pagine, segue gli amori dei vari membri della famiglia Bridgerton.

Il ritorno dello show

Gli otto libri, ognuno dedicato a un personaggio diverso, potrebbero tutti essere al centro di una singola stagione, considerando che grazie al rinnovo si arriverà a quota sei stagioni. Lo show prodotto da Shonda Rhimes, se i dati di ascolto si manterranno all'altezza delle aspettative, potrebbe quindi ottenere prossimamente un ulteriore rinnovo per due gruppi di puntate e concludersi con l'ottava stagione.

Il protagonista della quarta stagione di Bridgerton, in arrivo nel 2026, sarà Luke Thompson nel ruolo di Benedict Bridgerton. La new entry nel cast Yerin Ha sarà invece Sophie Baek, la giovane di cui si innamora durante un ballo in maschera.

I protagonisti della serie

Nel cast ci saranno anche Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (la voce di Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Masali Baduza (Michaela Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Jessie, Newton, Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Polly Walker (Portia Featherington), Emma Naomi (Alice Mondrich) e Hugh Sachs (Brimsley).

Tra gli interpreti anche Simone Ashley, Nicola Coughlan, Isabella Wei, Michelle Mao e Katie Leung.

Nelle prossime stagioni la serie dovrebbe raccontare gli amori di Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), Francesca (Hannah Dodd), Gregory (Will Tilston) e Hyacinth (Florence Hunt).

Nelle stagioni precedenti si sono invece seguite le vicissitudini sentimentali di Colin (Luke Newton), Anthony (Jonathan Bailey), e Daphne (Phoebe Dynevor).