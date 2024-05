Bridgerton 3, Shonda Rhimes spiega perché ci è voluto così tanto

La lunga attesa tra una stagione e l'altra della serie non è passata certo inosservata

La terza stagione di Bridgerton debutterà con la sua prima parti il prossimo 16 maggio su Netflix, quando saranno passati oltre due anni dalla precedente, arrivata nel marzo del 2022. Ma perché ci è voluto così tanto?

La Stagione 3 di Bridgerton, creata dai produttori esecutivi Shonda Rhimes e Betsy Beers e dal nuovo showrunner Jess Brownell (subentrato a Chris Van Dusen), rappresenta la prima deviazione dello show dall'ordine dei libri: Il terzo romanzo di Julia Quinn è "An Offer From a Gentleman", incentrato su Benedict Bridgerton.

Durante un'intervista per Variety, la Rhimes ha dichiarato che, a causa della rivelazione nel finale della prima stagione che Penelope è, in realtà, la scrittrice dietro il foglio dello scandalo di Lady Whistledown, la serie ha dovuto accelerare la cronologia della storia.

"Era molto chiaro che se avessimo rivelato che Penelope era Lady Whistledown alla fine della prima stagione, avremmo avuto solo una stagione in cui questo poteva funzionare come segreto che portava con sé - e poi abbiamo visto Eloise scoprirlo", ha affermato Rhimes a proposito della sorella di Colin, interpretata da Claudia Jessie, che ha appreso del tradimento della sua migliore amica nel finale della seconda stagione.

Bridgerton: Penelope e Colin in una scena della stagione 3

I ritardi di Bridgerton 3

Sia la Rhimes che Betsy Beers non sono in grado di ricordare se il doppio sciopero abbia effettivamente ritardato la terza stagione dello show, ma una cosa è certa, che questa terza stagione è stata un lungo viaggio. La produzione di Bridgerton è così complessa che ci vuole molto tempo per realizzarlo.

"Ci sono molti personaggi, ci sono molte complicazioni ed è una storia molto complessa da intrecciare", dice Beers. "La scrittura e la meticolosità del processo richiedono ovviamente tempo. E ogni singolo aspetto di uno show in questo periodo richiede più tempo".

Per Rhimes, la metodologia di Netflix ha contribuito al ritardo. "Vogliono scrivere tutto e poi vogliono girare tutto, il che è molto controintuitivo rispetto al modo in cui ho imparato a fare televisione".