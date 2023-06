Bridgerton 3, un primo sguardo alla nuova stagione con Colin e Penelope protagonisti

Cosa ci riserva la terza stagione di Bridgerton? Scopriamolo nel primo first look dei nuovi episodi della popolare serie Netflix, mostrato nel corso di TUDUM.

È tempo di tornare agli amori e agli scandali di Bridgerton con il primo sguardo della terza stagione della celebre serie Netflix. Da TUDUM ci arriva infatti un primo assaggio quella che sarà la storia d'amore tra Colin e Penelope.

Si torna alla corte di Bridgerton

Dopo aver fatto un tuffo nel passato di Bridgerton con lo spin-off prequel La Regina Csrlotta: Una Storia di Bridgerton, è tempo di far ritorno al presente e ai ragazzi Bridgerton, che anche quest'anno saranno i protagonisti degli scandali e delle storie d'amore generalmente raccontate da Lady Whistledown.

Ma che succede quando è proprio Lady Whistledown in persona a essere coinvolta nella relazione più chiacchierata del momento?

In Bridgerton 3 vedremo infatti raccontata la storia di Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan) a.k.a. Lady Whistledown!

Ordine sparso, ma non a caso

Per i lettori di Bridgerton, la notizia del focus su Colin e Penelope per la nuova stagione della serie Netflix potrà non essere stata assai ben vista, considerando il fatto che, così facendo, lo show è andato a tradire l'ordine dei libri, che invece voleva Benedict (Luke Thompson) come protagonista della storia successiva.

C'è da dire che le basi per poter approfondire il rapporto tra Colin e Penelope erano state poste ormai da tempo, per cui può risultare comprensibile come scelta da parte della produzione, e stando a quanto visto nel trailer, non sembra che Netflix ci deluderà.

E voi, quanto hype avete per il ritorno di Bridgerton?