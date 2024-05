Bridgerton 3: Luke Newton svela i consigli che gli hanno dato Regé-Jean Page e Jonathan Bailey

Sale l'attesa per l'arrivo della terza stagione di una delle serie più seguite in assoluto su Netflix

In attesa di rivederlo nella Stagione 3 di Bridgerton, Luke Newton ha svelato di aver ricevuto dei consigli per la parte di Colin dalle ex-star dello show Netflix, ovvero Regé-Jean Page e Jonathan Bailey.

Le prime due stagioni dello show hanno seguito le storie d'amore dei fratelli di Colin, Daphne (Phoebe Dynevor) e Anthony (Jonathan Bailey), che si sono innamorati rispettivamente di Simon (Rege-Jean Page) e Kate (Simone Ashley). Sulla scia del successo di queste stagioni, gli attori dietro ai personaggi principali sono diventati delle superstar, cosa che Newton ha ammesso essere difficile "anche solo da pensare".

"Penso che, al momento, vedo lo show come se fossi all'interno di un tunnel. Non riesco a vedere nulla al di fuori di esso", ha dichiarato Newton a ET, prima di rivelare di aver chiesto consiglio ai due precedenti protagonisti.

"Ho parlato con Regé di recente e parlo sempre con Johnny. È un po' come tramandare la conoscenza di come ci si sente a guidare lo show", ha spiegato. "È incredibile vedere cosa hanno fatto tutti quelli che hanno partecipato a questo show e il successo che hanno avuto. È una cosa sconvolgente e quasi non voglio nemmeno pensarci".

Bridgerton: Penelope e Colin in una scena della stagione 3

La storia di Bridgerton 3 vedrà gli sviluppi della ritrovata amicizia tra Colin e Penelope, dopo che il primo si era lasciato sfuggire che non si sarebbe mai sognato di corteggiarla.

Bridgerton 3, Nicola Coughlan: "Io e Luke Newton abbiamo rotto un mobile in una scena di sesso"

"È stata una scena difficile da girare... È stato davvero strano essere così legati a quel personaggio, e in particolare alla relazione e all'amicizia degli ultimi due anni, e poi vedere all'improvviso quel momento di crisi", ha spiegato Newton.

La Stagione 3 di Bridgerton debutterà su Netflix con la prima parte il 16 maggio prossimo, per poi concludersi con la seconda il mese successiva, il 13 giugno.