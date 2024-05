Bridgerton 3, Nicola Coughlan: 'Le scene di sesso? All'inizio ero spaventata'

Il prossimo fine settimana farà il suo debutto la prima parte di Bridgerton 3, che avrà come protagonisti assoluti Nicola Coughlan e Luke Newton. Proprio durante l'anteprima dello show, l'attrice ha svelato le sue iniziali preoccupazioni sul suo ruolo.

L'identità di Penelope Featherington come Lady Whistledown è stata scoperta da Eloise Bridgerton (Claudia Jessie). Durante il red carpet, Coughlan ha spiegato come Penelope si destreggerà nella sua amicizia con Eloise.

"Julia Quinn dice che una delle sue storie d'amore preferite nella serie è quella di Penelope ed Eloise, ed è anche la mia", ha detto Coughlan a Deadline. "Lei ha due grandi amori nella sua vita. E certamente nella mia vita le mie amiche sono state alcune delle mie più grandi storie d'amore. Sono le persone che significano di più per me e sono la ragione per cui sono quello che sono".

Bridgerton: Penelope e Colin in una scena della stagione 3

La Coughlan ha definito la relazione tra Penelope ed Eloise nella terza stagione "un vero viaggio", poiché Eloise non è pronta a perdonare Penelope. "Penelope è pronta a chiedere scusa, ma Eloise non ci sta", ha aggiunto. I fan dei libri e dei "Polin" (Penelope e Colin) hanno atteso con ansia questa stagione per le scene bollenti tra la coppia, di cui la Coughlan ha parlato sul red carpet.

"All'inizio ero intimorita, poi sono stata super felice di leggerle ed entusiasta quando le abbiamo girate e ancora più entusiasta quando le ho guardate", ha raccontato la Coughlan a proposito delle riprese delle scene della carrozza, dello specchio e del salotto per la terza stagione. "Sono state anche meglio di quanto mi aspettassi. Sono divertenti, intelligenti, sexy, piene di suspense. Ne vado fiera".

Colin e Penelope come Ross e Rachel

Newton ha paragonato la relazione tra Colin Bridgerton e Penelope Featherington a quella tra Ross e Rachel di Friends, affermando: "Sono perfetti l'uno per l'altra ma non funziona mai del tutto. C'è sempre una sorta di ostacolo e questo è ciò che esploriamo in questa stagione. Non è solo Colin a non vedere quello che ha davanti, ma c'è sempre un ostacolo per entrambi i personaggi. Quindi è davvero complicato".

La prima parte di Bridgerton 3 arriverà in streaming il 16 maggio, mentre la seconda parte è prevista per il prossimo 13 giugno.