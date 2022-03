Bridgerton 2, Jonathan Bailey svela il metodo usato per girare le scene di sesso "Una palla da basket sgonfia"

Jonathan Bailey, il cui Anthony Bridgerton è al centro della seconda stagione dell'acclamata serie Bridgerton, ha svelato il metodo segreto usato sul set per girare le scene di sesso utilizzando una palla da basket sgonfia".

Bridgerton: Anthony Bridgerton e Kate Sharma

Durante una recente intervista con la rivista Radio Times, Jonathan Bailey ha parlato dei "nuovi trucchi" usati dal coordinatore dell'intimità dello show per rendere le scene di sesso più comode e credibili.

"È incredibile come l'intero settore si sia evoluto in un anno. Ci sono nuovi trucchi nel mestiere - piccoli cuscini - ed è incredibile cosa puoi fare con un pallone da basket o netball gonfiato a metà".

Bailey entra nel dettaglio delle scene intime specificando che "se ci sono due persone che girano una scena di sesso, la regola è che devono avere tre barriere che le separano. Ci sono alcuni atti in cui un pallone sgonfio può consentire il movimento senza doversi connettere fisicamente".

E mentre scene di sesso e balli sembrano essere il "cuore dello spettacolo", queste sono proprio il tipo di scene che Jonathan Bailey ha trovato più impegnative da girare. Nonostante l'attore abbia ammesso di essere sentito "piuttosto sciocco" durante le scene intime, ha aggiunto che le nuove tecniche non solo hanno reso le cose meno imbarazzanti, ma hanno anche dato vita ad alcuni momenti esilaranti.

Decisamente più sicura l'interprete di Kate, Simone Ashley, che ha dichiarato:

"Non ero preoccupata. Sono sempre stata molto fiduciosa nella mia sessualità e nel mio corpo. Come la maggior parte delle ragazze adolescenti, ci sono stati anni in cui ero insicura, ma ho imparato a divertirmi davvero, divertirmi, e mi amo di più. Sul set eravamo in un ambiente molto sicuro e abbiamo lavorato con un'incredibile coordinatrice dell'intimità che ci ha incoraggiato a ritrarre ciò che, per il personaggio femminile, significa provare piacere. È importante per noi vederlo, perché non è che non accada spesso".