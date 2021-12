Bridgerton 2: la data di uscita della seconda stagione su Netflix è ufficiale

Netflix ha svelato la data di uscita di Bridgerton 2: ecco quando arriveranno in streaming i nuovi episodi della serie in costume.

Bridgerton 2 ha una data di uscita su Netflix: il 25 marzo 2022 la seconda stagione della serie arriverà sulla piattaforma streming, dopo il successo della prima, di cui si è parlato tanto.

Lo scorso settembre, inoltre, Netflix ha rivelato la prima clip di Bridgerton 2 e ha ulteriormente alimentato la fantasia dei fan che l'attendono più di qualsiasi altra cosa al mondo.

La star Regé-Jean Page non ha preso parte alla seconda stagione di Bridgerton con grande dispiacere di tutti gli spettatori. Ai microfoni di Variety, l'attore ha spiegato che la sua presenza nello show Netflix era stata prevista per una sola stagione. Page ha dichiarato: "È un arco narrativo di una stagione. Avrà un inizio, uno svolgimento e una conclusione nel giro di un'unica stagione. Un anno, ed è fatta. Ho pensato che fosse interessante proprio per questo aspetto, perché così dava l'aria di essere più simile a una miniserie. Avevo modo di fare la mia parte e poi lasciare il resto agli altri membri della famiglia Bridgerton".