Brenock O'Connor, da Il Trono di Spade ad Alex Rider: "Non sono protagonista, ma va bene così"

Brenock O' Connor, l'attore de Il Trono di Spade è ora nel cast della nuova serie tv targata Amazon Prime Video, Alex Rider, dove avrebbe quasi potuto interpretare il ruolo protagonista... Quasi.

Se vi state chiedendo chi sia il ragazzo in questione, pensate a uno dei personaggi più voltafaccia della popolare serie HBO, di giovane età, stazionato dalle parti della Barriera... Si, esatto, proprio lui: Olly.

Ma se il personaggio nello show è andato incontro a una severa ma giusta fine, il suo interprete, Brenock, sarà presto di nuovo sui nostri teleschermi grazie alla serie tv di Amazon ispirata ai libri di Anthony Ragusa, Alex Rider, di cui ha anche "rischiato" di essere il protagonista.

"Non c'è un ragazzo in Inghilterra che non conosca Alex Rider, almeno quelli di certe generazioni" spiega O'Connor "Stavo facendo i provini per la parte di Alex Rider, e stavano andando bene, ma poi ho scoperto di non essere Alex Rider" La parte, elabora, non sembrava essere quella giusta per lui: "Ho letto la scena tra Alex e questo ragazzo appassionato di film, e che non era esattamente una cima in fatto di azione... Fino all'ultimo giorno, ero ancora in gioco per il ruolo di Alex, ma poi mi hanno detto 'Ehi, potresti leggere le battute di Tom invece?' e io ero tipo 'Sì, è quello che dicevo fin dall'inizio!'".

Così il ragazzo ha ottenuto il ruolo di Tom Harris, l'amico della spia adolescente Alex Rider.

Anche se non sarà l'attore principale dello show, Brenock è comunque grato per l'opportunità di farne parte: "Poter essere coinvolto in questo progetto in una qualsiasi forma per me è davvero un sogno. I libri hanno avuto una grande influenza su di me durante la mia infanzia".

Negli Stati Uniti, la prima stagione di Alex Rider sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 4 giugno 2020.