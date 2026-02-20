"Ma Eisenhower era magro": Brendan Fraser nel mirino dei fan dopo il primo trailer di Pressure

L'interpretazione energica di Fraser nei panni del Generale Eisenhower ha catturato l'attenzione degli utenti, ma c'è chi ha sollevato perplessità sulla mancata somiglianza fisica.

Non è un compito facile quello affidato al premio Oscar Brendan Fraser, che nel war movie Pressure interpreta il Generale Dwight D. Eisenhower in una fase critica della Seconda Guerra Mondiale, come rivela l'emozionante trailer.

Il film, diretto da Anthony Maras e co-scritto con David Haig, vede bel cast anche Andrew Scott, Kerry Condon, Damian Lewis e Chris Messina, ma l'attenzione è tutta concentrata sull'energica performance di Fraser, anche se la fisicità del corpulento attore, che è alto oltre 1 metro e 93 e pesa quasi 110 chili, ha perplesso i fan più filologici i quali hanno ricordato che Eisenhower era decisamente più minuto.

Di cosa parla il dramma bellico con Brendan Fraser?

Come anticipa il trailer, Pressure svela come il meteo abbia influenzato il corso della Seconda Guerra Mondiale e del D-Day. Il promo si concentra su Eisenhower (Brendan Fraser) e sul meteorologo della Royal Air Force, il Capitano James Stagg (Andrew Scott), mentre valutano i rischi, tra cui le condizioni meteorologiche pericolose, nelle 72 ore che precedono lo sbarco alleato in Normandia nel 1944, per dare inizio alla liberazione dell'Europa occidentale. Kerry Condon compare nei panni dellassistente di Eisenhower, Kay Summersby.

"Questa è la più grande invasione via mare della storia", dichiara Fraser nel trailer. E aggiunge: "La decisione finale sulla tempistica del D-Day sarà mia e solo mia".

Più avanti, Scott afferma: "Le tempeste di cui parlo sono reali, e l'ira della natura è reale".

Le reazioni sui social media al trailer di Pressure

Come si chiede World of Reel, "il trailer è piuttosto accattivante, ma la scelta di casting è piuttosto strana: perché far interpretare a Fraser, che è alto ben 1,93 m e pesa circa 113 kg, il relativamente esile Dwight D. Eisenhower, che era più basso e magro. Questo progetto ha ottenuto il via libera solo perché Fraser è stato scelto?"

La stessa perplessità è stata espressa dai fan sui social media, dubbiosi sulla mancata somiglianza fisica tra il Generale, poi divenuto Presidente, Eisenhower, e il suo interprete. Chissà se a fugare ogni dubbio sarà l'uscita del film, prevista negli USA per fine maggio.

