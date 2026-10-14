Breaking Bad, prima di morire RJ Mitte sognava un sequel sulla famiglia White

Una settimana prima della sua morte, l'attore che interpretava Walter Jr. aveva raccontato il desiderio di tornare nell'universo della serie con una storia dedicata al destino di Skyler, Holly e suo figlio.

Le ultime parole di RJ Mitte su Breaking Bad hanno assunto un significato particolare dopo la notizia della sua morte. L'attore, celebre per aver interpretato Walter White Jr. nella serie creata da Vince Gilligan, aveva parlato del possibile ritorno del suo personaggio appena una settimana prima di morire, immaginando una continuazione capace di raccontare ciò che era accaduto alla famiglia White dopo il finale.

Il sequel di Breaking Bad secondo RJ Mitte

Durante un'intervista al The Joe Vulpis Podcast, RJ Mitte aveva spiegato che la conclusione della serie aveva chiuso il percorso di Walter White, lasciando però aperte diverse questioni legate ai suoi familiari. La sua idea era ripartire proprio da loro, mostrando le conseguenze di una vicenda criminale che aveva distrutto gli equilibri domestici e cambiato per sempre le loro vite.

Breaking Bad: RJ Mitte in una scena

Breaking Bad si conclude con la fine della fuga di Walter White, dopo che la sua doppia identità di insegnante e narcotrafficante è stata definitivamente smascherata. Per Skyler, Walter Jr. e la piccola Holly, però, il futuro rimane incerto. La famiglia ha perso la propria casa, i rapporti con Marie si sono deteriorati e le possibilità di ricostruire una vita normale appaiono estremamente complicate.

È da questo scenario che Mitte avrebbe voluto ripartire, concentrandosi sui personaggi rimasti a fare i conti con l'eredità di Heisenberg. "Penso che quello fosse davvero il termine del percorso di Heisenberg, ma non credo che fosse la fine del viaggio per loro", aveva dichiarato, riferendosi a Walter Jr., Skyler e Holly.

L'attore riteneva che ci fossero ancora molte domande senza risposta e che la famiglia avesse bisogno di un nuovo capitolo narrativo. "Ci sono ancora tante questioni irrisolte che probabilmente non troveranno mai una risposta per loro. Penso che la famiglia White abbia ancora un lungo percorso davanti a sé. C'è sempre altro da raccontare".

Un'idea che avrebbe permesso di esplorare una prospettiva diversa da quella di Walter White, già al centro della serie originale e del film El Camino, dedicato alla fuga di Jesse Pinkman. Un eventuale sequel avrebbe potuto concentrarsi sulle conseguenze umane delle scelte del protagonista, seguendo chi era rimasto a vivere con il peso del suo nome.

"Volevo superare Breaking Bad": la sfida di un nuovo capitolo

Mitte era consapevole della difficoltà di riportare in vita una serie considerata tra le produzioni televisive più importanti della sua epoca. Tornare a interpretare Walter Jr. avrebbe richiesto una storia all'altezza dell'originale, capace di giustificare il ritorno in un universo narrativo già esplorato in profondità. "Devi raccontare la storia nel modo giusto. Voglio superare Breaking Bad: questa è la parte più difficile", aveva spiegato durante il podcast. L'attore ricordava come la serie avesse fissato un livello qualitativo altissimo fin da quando era ancora molto giovane, rendendo complicato immaginare un progetto capace di raggiungere risultati altrettanto importanti.

Breaking Bad: Bryan Cranston ed RJ Mitte in una scena

Per descrivere la sfida, aveva utilizzato la metafora di una montagna: "Mi dico sempre che dalla cima si può soltanto scendere. La vista è magnifica, ma non puoi restare lassù per sempre. Prima o poi devi trovare un'altra montagna da scalare. E spero che la prossima sia ancora più alta".

Le sue parole restituivano l'ambizione di un attore desideroso di tornare a un personaggio fondamentale per la propria carriera, senza rinunciare alla qualità che aveva reso memorabile la serie. Al momento dell'intervista, tuttavia, non risultava annunciato alcun progetto ufficiale per un sequel dedicato alla famiglia White.

Nel corso della stessa conversazione, Mitte aveva anche riflettuto su ciò che Breaking Bad gli aveva lasciato al di là del successo professionale. L'attore aveva utilizzato la visibilità ottenuta grazie alla serie per sostenere iniziative dedicate alle persone con disabilità, all'inclusione e alle pari opportunità nel mondo del lavoro. "Credo che il momento in cui mi sono sentito davvero al massimo sia stato quando ho potuto aiutare gli altri grazie a Breaking Bad", aveva raccontato.

Tra le attività che considerava più importanti citava il lavoro filantropico con SAG-AFTRA, le collaborazioni con città, Stati e organizzazioni internazionali e il sostegno alle persone con disabilità. "È questo il dono più grande che Breaking Bad mi abbia fatto: darmi la possibilità di prestare la mia voce a cause capaci di produrre un impatto concreto e cambiare la vita delle persone".

La scomparsa di Mitte ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte dei fan e dei suoi colleghi. La notizia della morte, avvenuta a 34 anni, è stata accompagnata dalla conferma del suicidio. L'attore aveva ricevuto nel 2013 il SAG-AFTRA Harold Russell Award, riconoscimento legato anche al suo impegno per la rappresentazione e le opportunità delle persone con disabilità.

Il sequel che immaginava resta, per ora, un'idea raccontata in un'intervista. Le sue parole lasciano però intravedere una possibilità narrativa precisa: tornare dalla famiglia White, lasciando che siano Skyler, Walter Jr. e Holly a raccontare ciò che accade quando la storia di Heisenberg è ormai finita.