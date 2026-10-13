Morto RJ Mitte, l’attore di Breaking Bad aveva 34 anni : il dolce ricordo di Bryan Cranston per suo “figlio”

L'attore che ha interpretato Walter Jr. nella serie di Vince Gilligan è morto in Texas. Aveva 34 anni ed era anche un attivista per i diritti delle persone con disabilità.

È morto a soli 34 anni RJ Mitte, l'attore diventato celebre grazie al ruolo di Walter White Jr. in Breaking Bad. Per cinque stagioni era stato il figlio di Walter e Skyler nella serie creata da Vince Gilligan, entrando giovanissimo in uno dei cast più celebrati della televisione americana.

Ma oltre alla recitazione, Mitte aveva trasformato la popolarità raggiunta con lo show - uno dei più acclamati di sempre - in uno strumento per parlare di disabilità, inclusione e rappresentazione a Hollywood.

RJ Mitte morto a 34 anni, disposta l'autopsia per la star di Breaking Bad

Bryan Cranston e RJ Mitte in una scena di Breaking Bad

RJ Mitte è morto lunedì 12 ottobre a Brownsville, in Texas, dove si trovava nella sua abitazione. La notizia è stata confermata dai suoi rappresentanti, che in una dichiarazione lo hanno ricordato come attore, filantropo e convinto sostenitore dei diritti delle persone con disabilità.

Secondo quanto comunicato dal suo entourage, Mitte sarebbe morto per suicidio. Le autorità della contea di Cameron, tuttavia, non hanno ancora ufficializzato la causa del decesso: la giudice di pace Cyndi Hinojosa ha dichiarato l'attore morto intorno alle 13:30 locali e ha disposto un'autopsia.

Nato il 21 agosto 1992 a Jackson, in Mississippi, Mitte conviveva con una forma di paralisi cerebrale, caratteristica condivisa anche dal personaggio che lo avrebbe reso famoso. Aveva appena 14 anni quando iniziò a lavorare al pilot di Breaking Bad, girato nel 2007.

Dopo la fine della serie nel 2013 aveva continuato a recitare tra cinema e televisione. Nel 2021 era stato protagonista di Triumph, nei panni di uno studente che sogna di entrare nella squadra di wrestling della scuola, mentre successivamente aveva lavorato in Love Me Dead con Dove Cameron e Westhampton con Finn Wittrock. Ma anche in Switched at Birth, Now Apocalypse e The Guardians of Justice.

Il suo progetto più recente era Talking to Strangers, film indipendente con Lin Yin che aveva avuto una proiezione a Beverly Hills lo scorso 30 settembre, meno di due settimane prima della sua morte.

Bryan Cranston saluta RJ Mitte: "Mi mancherai, figlio mio"

RJ Mitte in Breaking Bad

Tra i primi colleghi di Breaking Bad a ricordarlo c'è stato Bryan Cranston. L'attore che nella serie interpretava suo padre, Walter White, ha pubblicato sui social un lungo messaggio dedicato a Mitte, raccontando un rapporto che era continuato anche dopo la conclusione dello show.

Cranston ha ricordato quanto fosse giovane e ancora inesperto all'inizio delle riprese e come, nel corso degli anni, lo avesse visto crescere fino a diventare un attore sempre più sicuro. Ha sottolineato anche l'impegno portato avanti da Mitte fuori dal set, soprattutto nella difesa degli interpreti con disabilità.

I due erano rimasti in contatto fino a poche settimane fa e stavano cercando di organizzare un pranzo insieme. Cranston ha raccontato il dettaglio nel suo messaggio, interrogandosi con dolore su quell'incontro mai avvenuto, per poi chiudere con poche parole: "Mi mancherai, figlio mio".

Il loro legame era tornato sotto i riflettori nel 2024, quando Mitte e Cranston erano saliti sul palco dei SAG Awards insieme ad Anna Gunn e Aaron Paul per una reunion di Breaking Bad.

Da Breaking Bad all'attivismo per la disabilità

Walter Jr. era stato il ruolo della svolta, ma Mitte aveva presto affiancato alla carriera un'intensa attività pubblica. Era stato ambasciatore di United Cerebral Palsy e Shriners Children's e aveva ricoperto il ruolo di presidente della Mitte Foundation.

La sua esperienza personale e quella maturata sul set di Breaking Bad lo avevano spinto a chiedere più spazio per le persone con disabilità davanti alla macchina da presa e nell'industria dello spettacolo. Un impegno diventato, insieme a Walter Jr., una delle parti più riconoscibili del percorso che lascia dietro di sé.