Breaking Bad: in arrivo il film firmato dal creatore dello show Vince Gilligan!

Breaking Bad è rimasto saldamente nel cuore del pubblico. Nonostante lo spinoff Better Call Saul abbia in parte placato la nostalgia, sono in molti a desiderare il ritorno di Walter White e Jesse Pinkman. Adesso i fan stanno per essere accontentati: un film su Breaking Bad sarebbe già in fase di sviluppo! A quanto pare si tratta di un film di due ore che vede coinvolto il creatore della serie tv Vince Gilligan, ma ancora non è chiaro se verrà distribuito nei cinema o solo in televisione.

Al momento i dettagli sul progetto sono scarsi. Il titolo di lavorazione sarebbe, pare, Greenbrier, non è chiaro se il film sarà un altro prequel, come Better Call Saul, o un seguito della storia narrata dello show. Per adesso non sappiamo neppure se le star Bryan Cranston e Aaron Paul siano coinvolte o meno nel progetto.

Confermata la presenza di Vince Gilligan come sceneggiatore, produttore esecutivo e regista, con lui sono coinvolti i produttori di Breaking Bad e Better Call Saul Mark Johnson e Melissa Bernstein. Al centro della storia vi sarebbe la fuga di un ostaggio in cerca della libertà. Le riprese si terranno in New Mexico. Il progetto è frutto dell'accordo triennale tra Vince Gilligan e Sony TV firmato a luglio.

