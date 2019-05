Brad Pitt a Venezia con l'amico che l'ha aiutato a superare la crisi con Angelina Jolie

Dopo l'esperienza al Festival di Cannes, dove ha presentato C'era una volta...a Hollywood, nuovo film di Quentin Tarantino, Brad Pitt si è concesso una vacanza a Venezia con l'amico che l'ha aiutato a superare la crisi con Angelina Jolie.

Brad Pitt in giro per Venezia

Ieri Brad Pitt è stato avvistato e immortalato in giro per le calli di Venezia in gran forma insieme all'amico Thomas Houseago, artista inglese, a un altro amico e alla compagna di Houseago, l'esperta di arteterapia Muna El Fituri. Il gruppo era in città per visitare la Biennale d'Arte. Pitt, abbigliamento casual, T-shirt marrone, jeans neri, sneakers, giubbotto e cappellino, ha chiamato un taxi d'acqua per proseguire il giro in città con gli amici.

Brad Pitt in giro per Venezia con gli amici

Brad Pitt visita la mostra di Alberto Burri a Venezia https://t.co/sIRbq417wF pic.twitter.com/LXif6qFCFD — AtvReport.it (@AtvReport_it) May 28, 2019

Venezia. Fondazione Cini, arriva Brad Pitt - Corriere della Sera https://t.co/GU5h1bmMEm — Venezia Today (@venezia_today) May 29, 2019

Due anni fa, nella prima intervista rilasciata dopo la rottura con Angelina Jolie, Brad Pitt ha ringraziato pubblicamente l'amico Thomas per averlo sostenuto in un momento così difficile. Brad è stato intervistato nella sua casa di Los Angeles, nell'area di Los Feliz, dove viveva con Angelina e i loro sei figli fino al momento della separazione. Ecco le sue dichiarazioni:

"Questa casa è sempre stata caotica e folle, voci, urla, colpi ovunque. E poi all'improvviso è divenuto tutto silenzioso". Pitt ha ammesso di essersi rivolto all'arte per superare la crisi: "se non faccio qualcosa, ripenso a ciò che mi è successo e come sono finite male le cose. E così mi sono recato nello studio di un mio amico scultore, ho trascorso molto tempo con lui. Il mio amico Thomas è uno scultore di talento, è stato gentile. Mi sono piazzato lì per un mese con i miei problemi."

In C'era una volta a... Hollywood, Brad Pitt interpreta uno stuntman di nome Cliff Booth, amico e stunt dell'attore Rick Dalton (Leonardo DiCaprio). L'uscita italiana di C'era una volta a Hollywood è fissata per il 19 settembre. Per approfondire la questione potete leggere la nostra recensione di C'era una volta a Hollywood.