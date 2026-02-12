Tom Cruise vs Brad Pitt, il video AI della lotta è troppo realistico e scatta l'allarme

Fa discutere un video in Ai realizzato dal cineasta Ruairi Robinson che mostra un combattimento tra le star Brad Pitt e Tom Cruise. La resa del video è tale da mettere in allarme l'industria, suscitando la reazione preoccupata dello sceneggiatore di Deadpool & Wolverine Rhett Reese.

Che cosa accade nel video in AI con Brad Pitt e Tom Cruise?

Condiviso da Ruairi Robinson, il video della durata di 15 secondi mostra uno spettacolare combattimento tra Brad Pitt e Tom Cruise. Le due star, generate in AI, si trovano sul tetto di un palazzo semidistrutto immersi nella luce grigiastra dell'alba, sullo sfondo si erge lo skyline di una Los Angeles plumbea e post-apocalittica.

Ruairi Robinson ha rivelato di aver creato diverse varianti della scena, modificando personaggi, dialoghi e angolazioni della telecamera, mantenendo però la stessa ambientazione e una coreografia di combattimento a mani nude sostanzialmente simile.

La reazione dello sceneggiatore di Deadpool & Wolverine

Tra le voci più autorevoli, a parlare è lo sceneggiatore di Deadpool e Wolverine, Rhett Reese, che ha lanciato l'allarme di fronte alle possibili conseguenze dell'uso sfrenato dell'IA sull'industria di Hollywood.

"Mi dispiace dirlo. Probabilmente per noi è finita" ha scritto ricondividendo il video di Ruairi Robinson.

In un post successivo, Reese ha ampliato la sua previsione, sostenendo che gli strumenti di video generativo stanno progredendo così rapidamente che un singolo creatore potrebbe presto essere in grado di produrre un lungometraggio paragonabile a un film di Hollywood.

"In men che non si dica, una persona sarà in grado di sedersi al computer e creare un film indistinguibile da quelli che Hollywood distribuisce ora" ha scritto. "È vero, se quella persona non è brava, sarà una schifezza. Ma se quella persona possiede il talento e il gusto di Christopher Nolan (e qualcuno del genere arriverà presto), sarà tremendo."

Il video è diventato virale, suscitando un'ondata di reazioni. "Sono in arrivo enormi cambiamenti, ma non c'è motivo per cui i talenti non possano essere inseriti nel processo di produzione cinematografica dell'intelligenza artificiale. L'unico vantaggio è che tutti gli scrittori là fuoriche hanno sempre desiderato che i loro libri diventassero film/serie TV, ma non ci sono mai riusciti, ora hanno una speranza", ha scritto un utente.

E mentre c'è chi si lamenta della qualità del video, un utente scrive: "In senso tradizionale, forse. Penso più che i lavori cambieranno piuttosto che scomparire. La chiave, credo, è che gli studi cinematografici non saranno più in grado di fare controlli".