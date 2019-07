Brad Pitt si ritira da Hollywood? "Il cinema è un gioco per giovani"

Brad Pitt sta pensando al ritiro da Hollywood? Nell'ultima intervista rilasciata per GQ Australia l'attore sembra propenso ad abbandonare la sua carriera d'attore, ma la cosa sta naturalmente facendo tremare i fan di tutto il mondo.

Brad Pitt ha sottolineato come ormai si senta vecchio per il mondo delle star, e che una vita sempre sotto i riflettori non fa più per lui ormai. La sua è una riflessione a tutto campo sul tempo che passa, nonostante abbia appena 55 anni, non certo un'età in cui ci si possa definire anziani, anche se ironicamente si definisce un vero e proprio dinosauro.

Con un film in arrivo, C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, Brad Pitt traccia proprio in occasione della imminente uscita negli Usa, un piccolo bilancio su se stesso, sia come uomo che come attore con una punta di malinconia: "Sto dietro alla macchina da presa, dalla parte della produzione e mi piace molto. Ma faccio sempre meno. Credo che, tutto considerato, il cinema sia un gioco per gente più giovane. Non che non ci siano parti importanti per personaggi più anziani. Ma ho la sensazione che le cose vadano avanti lo stesso. Che ci sia una selezione naturale in atto".

C'era una volta a Hollywood: un'immagine del teaser trailer

Così spiega Pitt che poi aggiunge: "Mi piace pensare che ci sia spazio per tutti, ma potrei essere già un dinosauro e non saperlo. E la cometa potrebbe essere in arrivo". Eppure il domani non lo spaventa, anzi lo trova estremamente stimolante: "Mi incuriosisce molto. - spiega, riferendosi alle nuove tecnologie disponibili - "Apprezzo molto i servizi di streaming perché grazie a loro stiamo vedendo realizzati sempre più progetti di qualità. Stiamo vedendo più sceneggiatori, registi e attori che hanno una possibilità. Ti fa capire come fuori ci siano tante persone di talento".

In attesa di vederlo nel nono film di Tarantino, in cui divide lo schermo con Leonardo DiCaprio - qui la nostra recensione -, Margot Robbie e Al Pacino, la cui uscita in Italia è prevista a settembre, ora ha in agenda una lunga vacanza con i suoi figli in New Mexico, mentre la sua ex moglie, Angelina Jolie è impegnata nelle riprese di un nuovo progetto.