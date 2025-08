Brad Pitt infrange un record con F1 che durava da 12 anni

Campione d'incassi per Apple TV+ e maggior successo nella carriera del suo protagonista, F1 continua a infrangere record e la sua corsa non sembra volersi arrestare.

L'inarrestabile scalata al botteghino di F1 ha permesso a Brad Pitt di infrangere un record che durava da 12 anni. La pellicola, oltre a diventare il maggior incasso di sempre per Apple, su è rivelata il film più lucroso della carriera di Brad Pitt, superando World War Z.

Come rivela Deadline, F1 ha incassato complessivamente 545,6 milioni di dollari al botteghino mondiale, superando i 540,4 milioni di dollari di World War Z, del 2013, e diventando il maggior incasso di tutti i tempi per Brad Pitt, C'è però da fare una precisazione. Il film che ha incassato di più con il divo sarebbe in realtà Deadpool 2, forte di un incasso globale di 785,9 milioni, che lo ha reso il nono maggior incasso del 2018. Ma nel cinecomic Pitt appare in un brevissimo cameo nei panni di Vanisher.

Brad Pitt insieme al collega Damson Idris

Tutti pazzi per la Formula 1

Pellicola a sfondo sportivo d'impianto classico, come rivela la nostra recensione di F1, l'avventurosa vicenda interpretata da Brad Pitt ha incantato il pubblico grazie alle scene d'azione ad alto tasso d'adrenalina girate nell'ambito dei veri gran premi e alle poderose interpretazioni di Brad Pitt, del giovane collega Damson Idris e di Javier Bardem che interpreta il proprietario di una scuderia di Formula 1 che convince il veterano pilota di Brad Pitt a tornare in pista.

Il record di incassi ha un valore importante per un interprete dalla carriera lunga e soddisfacente come Brad Pitt. Oltre a World War Z, tra i suoi maggiori incassi figurano il peplum Troy (497,4 milioni), Mr. and Mrs. Smith (487,3 milioni) e la trilogia di Ocean(450,7 milioni, 362,7 milioni e 311,3 milioni, rispettivamente).

Brad Pitti in pista

Un aspetto peculiare di questo successo al botteghino è il fatto che il budget di F1 è così elevato che potrebbe non aver ancora raggiunto il pareggio di bilancio, visto che si aggirerebbe sui 300 milioni di dollari. Secondo i calcoli, il film potrebbe recuperare gli incassi solo arrivando a incassare 750 milioni di dollari, totale improbabile al momento.

Tuttavia, gli Apple Studios in genere utilizzano le loro uscite cinematografiche per promuovere il marchio e come base per l'eventuale distribuzione in streaming dei loro film su Apple TV+. Il che rende F1 un successo strepitoso.