Brad Pitt sarebbe la star di primo piano chiamata a recitare in Babylon, nuovo period movie di Damien Chazelle che vede nel cast Emma Stone.

La superstar Brad Pitt affiancherà Emma Stone in Babylon, nuovo progetto di Damien Chazelle annunciato poche ore fa.

Fury: Brad Pitt alla première europea di Londra

Dopo First Man - Il primo uomo, Damien Chazelle torna a misurarsi con un period movie narrando una storia ambientata nella Hollywood degli anni Venti che dovrebbe raccontare il periodo di transizione legato all'introduzione del sonoro dopo il successo dei film muti. Al centro della trama ci saranno persone realmente esistite e personaggi inventati, un po' come accade in C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, che vede co-protagonista proprio Brad Pitt.

Emma Stone sarebbe la prescelta per il ruolo di protagonista femminile a fianco di Pitt, l'attrice tornerà così a collaborare con Damien Chazelle dopo la felice esperienza di La La Land. Chazelle è attualmente impegnato nelle riprese della serie The Eddy, prossimamente su Netflix, e nello sviluppo di uno show destinato al servizio di streaming targato Apple.

Brad Pitt e Margot Robbie, il photobombing delle star di C'era una volta a... Hollywood

Quanto a Brad Pitt, a partire dal 19 settembre lo vedremo sul grande schermo in C'era una volta a... Hollywood, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019. Nell'attesa potete leggere la nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood.