Brad Pitt: il suo discorso è troppo lungo, interrotto da una donna

Brad Pitt si è reso protagonista di un divertente siparietto quando il suo intervento al Consiglio dei Supervisori della Contea di Los Angeles è stato interrotto da una donna perché troppo prolisso.

Fury: Brad Pitt alla première europea di Londra

Brad Pitt e Diane Keaton sono intervenuti di fronte al Consiglio dei Supervisori della Contea di Los Angeles (The Los Angeles County Board of Supervisors) per favorire l'approvazione di milioni di finanziamenti per la riprogettazione del Los Angeles Museum of Art.

L'intervento di Brad Pitt non è andato sprecato visto che alla fine della seduta il Consiglio ha approvato un finanziamento di 117,5 milioni di dollari per il rinnovo del Los Angeles County Museum of Art, ma la star si è resa protagonista del momento più divertente visto che il suo discorso a favore dell'architetto Peter Zumthor è durato un po' più del previsto tanto da costringere Janice Hahn, una dei cinque componenti del consiglio che governa la Contea della città californiana, a stopparlo. La donna, visibilmente imbarazzata, tra risate e sorrisi, ha ripreso l'attore esclamando: "Mi uccide dirlo, ma arrivi al punto".

A partire dal 19 settembre, vedremo Brad Pitt sul grande schermo a fianco del collega Leonardo DiCaprio in C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, uno dei film più attesi del 2019.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!