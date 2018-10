Box Office Italia: Halloween primo, supera il milione di euro

Il fascino fatale di Halloween conquista anche il pubblico italiano. A 40 anni dal primo capitolo della saga, il reboot di David Gordon Green apre col botto al botteghino italiano superando un milione di euro in 423 sale, con una media per sala di 2.767 euro. Michael Myers torna a terrorizzare il pubblico in un film che ha la benedizione - e la colonna sonora - di John Carpenter e che si sta rivelando una hit mondiale (qui la nostra recensione del reboot di Halloween.

Il dramma musicale targato Warner Bros. Pictures A Star Is Born perde la prima posizione, ma incassa altri 955.000 euro che lo portano a sfiorare i 5 milioni di euro in tre settimane. Continuano a incantare le interpretazioni di Bradley Cooper, anche regista esordiente, e della star del pop Lady Gaga) per una travolgente storia di amore e musica (qui la recensione di A Star is Born).

A sorpresa il fantasy Piccoli brividi 2: I fantasmi di Halloween di Ari Sandel guadagna due posizioni. Il sequel della pellicola del 2015 incassa 596.00 euro ed è ora terzo, con un incasso totale di 1.286.000 euro in due settimane.

La quarta e la quinta posizione della classifica degli incassi sono occupate da due titoli italiani al debutto. Al quarto posto troviamo Euforia , da Valeria Golino. Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea interpretano due fratelli cresciuti in un paese di provincia le cui strade si sono allontanate. Il film incassa 536.000 euro da 235 sale, con una media per sala di 2.2.80 euro.

Segue al quinto posto la commedia Uno di famiglia, con Pietro Sermonti e Lucia Ocone, che incassa 494.000 euro da 353 sale, con una media per sala di 13.99 euro.

