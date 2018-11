Halloween 2018, ecco com'è Michael Myers sotto la maschera!

Halloween, il film diretto da David Gordon Green, è arrivato qualche settimana fa nelle sale mostrando una versione invecchiata di Laurie Strode e del villain Michael Myers.

L'iconico killer è stato interpretato in questa occasione dall'attore James Jude Courtney, il cui volto non è stato mai mostrato essendo nascosto dalla maschera dell'assassino.

Una nuova foto scattata sul set lo mostra però con il trucco realizzato per dare vita al personaggio, ideato per mantenere la continuità del film distribuito nei cinema nel 1978, nel quale Laurie colpisce Michael in un occhio con un appendiabiti.

La ferita non è visibile nel nuovo lungometraggio e lo scatto rivela in questo modo la cura per i dettagli avuta nella produzione del lungometraggio.

Il protagonista ha come protagonista Laurie Strode, l'ex ragazzina interpretata dall'attrice Jamie Lee Curtis, mentre sua figlia, Karen, è stata interpretata da Judy Greer, mentre Andi Matichak ha avuto il ruolo di Allyson, la nipote della protagonista.

Laurie, secondo quanto dichiarato da Jamie Lee Curtis in una recente intervista, soffre di stress post-traumatico e vivrà in uno stato di ansia quando scoprirà che l'assassino sta per essere trasferito, nonostante la figlia la cerchi di convincere a lasciarsi il passato alle spalle. I timori della donna, tuttavia, sembrano piuttosto fondati.

La sceneggiatura, infine, è stata firmata da Green e Danny McBride.