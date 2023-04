10 giorni senza mamma: trama e cast del film in onda stasera 13 aprile su Canale 5

Stasera su Canale 5, in prima serata, va in onda 10 giorni senza mamma: trama e cast della pellicola diretta da Alessandro Genovesi

Stasera 13 aprile su Canale 5, in prima serata, va in onda 10 giorni senza mamma. La commedia è diretta da Alessandro Genovesi. Il regista milanese ha firmato anche la sceneggiatura, scritta insieme a Giovanni Bognetti, i due avevano già collaborato in precedenti lavori come Puoi baciare lo sposo. Trama, trailer e cast del lungometraggio.

10 Giorni senza Mamma: una scena di gruppo nel film

10 giorni senza mamma: Trama

Carlo e Giulia hanno tre figli: lui è un papà distratto e assorbito dal lavoro, lei è una mamma che si è dedicata alla famiglia rinunciando alla sua carriera. I figli sono Camilla, un'adolescente ribelle di 13 anni, Tito 10 anni, furbo e sempre pronto a fare scherzi "innocui" e poi c'è la piccola Bianca di 2 anni che invece delle parole usa i gesti e si prende ciò che vuole.

10 Giorni senza Mamma: Fabio De Luigi in una scena

Giulia, stanca della routine, comunica alla famiglia che parte per dieci giorni di vacanza. Trovandosi da solo, Carlo si ritroverà all'improvviso in un vero e proprio incubo!

10 Giorni senza Mamma: un momento del film

10 giorni senza mamma: curiosità

10 giorni senza mamma è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 7 febbraio 2019, la pellicola è stata distribuita da Medusa Film. Il film è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.1 su 10, qui trovate la nostra recensione di 10 giorni senza mamma.

10 Giorni senza Mamma: una sequenza del film

Il trailer del lungometraggio è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset.

10 giorni senza mamma: Interpreti e personaggi