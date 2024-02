Borderlands: le nuove foto del film svelano il look dei protagonisti

Borderlands, il nuovo film diretto da Eli Roth tratto dall'omonimo videogioco, arriverà nelle sale cinematografiche ad agosto e il magazine People ha condiviso due foto inedite che svelano il look dei protagonisti.

Negli scatti Cate Blanchett è infatti Lilith, una fuorilegge che torna nel pianeta dove era cresciuta, Pandora, per cercare la figlia di Atlas, che è scomparsa.

Le foto dei protagonisti

Gli scatti pubblicati online svelano non solo il look di Cate Blanchett in Borderlands, ma anche quelli dell'ex militare Roland (Kevin Hart), della distruttiva Tiny Tina (Ariana Grenblatt), di Krieg (Florian Munteanu), della scienziata Tannis (Jamie Lee Curtis) e del robot Claptrap (Jack Black). I personaggi vengono ritratti mentre guardano all'interno di una botola.

Borderlands: Cate Blanchett in una foto del film

Borderlands: i protagonisti del film in una nuova foto

Eli Roth, oltre a essere regista, è anche co-sceneggiatore del film insieme a Joe Crombie. Nel team del progetto ci sono anche Ari Arad, Avi Arad ed Erik Feig.

Il videogioco è uno dei maggiori successi di sempre con oltre 68 milioni di copie vendute.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

La sinossi del film

Nel film Borderlands si assisterà a quello che accade quando Lilith (Cate Blanchett), una cacciatrice di tesori dal passato misterioso, ritorna sul suo pianeta, Pandora, per andare alla ricerca della figlia scomparsa di Atlas (Edgar Ramirez).

Lilith stringerà un'inaspettata alleanza con un improbabile team di emarginati composto da Roland (Kevin Hart), in passato un rispettato militare e ora alla ricerca disperata di redenzione; Tiny Tina (Ariana Greenblatt), una preadolescente che ama demolire le cose; Krieg (Florian Munteanu), il protettore di Tina; Tannis (Jamie Lee Curtis), una scienziata dalla grande esperienza; e Claptrap (Jack Black), un robot molto persistente. Questi improbabili eroi devono combattere contro mostri alieni e pericolosi banditi per trovare e proteggere la ragazza scomparsa, che potrebbe essere la chiave per ottenere un incredibile potere.

Il destino dell'universo potrebbe essere nelle loro mani, ma combatteranno per qualcosa di più importante: per sostenersi a vicenda.