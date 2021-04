Borat Supplemental Reportings: il trailer dello speciale sul film con Sasha Baron Cohen

Borat Supplemental Reportings è lo speciale in più parti che arriverà prossimamente su Amazon Prime Video e il trailer del progetto regala le prime sequenze del materiale inedito non inserito nel montaggio del pluripremiato film con star Sasha Baron Cohen.

Il video mostra qualche momento tratto dalle scene estese presenti nel lungometraggio, come quelle con la "babysitter" di Tutar Jeanise Jones e con i due esperti in cospirazioni, e anche delle immagini del dietro le quinte del progetto, mostrando persino l'attore in pericolo.

Sacha Baron Cohen ha ripreso il ruolo dell'iconico giornalista nel film Borat: Subsequent Moviefilm in cui il personaggio viene mostrato mentre torna negli Stati Uniti con la figlia quindicenne Tutar, interpretata dalla star emergente Maria Bakalova. La sceneggiatura era stata firmata da Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman, e Lee Kern.

Il sequel di Borat ha conquistato due Golden Globe, quello come Miglior Film di genere Musical o Comedy e il riconoscimento assegnato al Miglior Attore Protagonista in una Comedy. Il progetto ha inoltre conquistato due nomination ai premi Oscar.