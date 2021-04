Borat 2: Maria Bakalova si è scritta sulla gamba il numero dell'avvocato prima di entrare alla Casa Bianca

Maria Bakalova si è premunita prima di entrare alla Casa Bianca durante le riprese di Borat 2, il film di Sacha Baron Cohen, scrivendo il numero del suo avvocato sulla gamba in caso di eventuali denunce.

Borat: Subsequent Moviefilm, Sacha Baron Cohen in una sequenza

Maria Bakalova ha raccontato a The Late Show con Stephen Colbert che, a un certo punto, è entrata da sola alla Casa Bianca nel tentativo di avvicinarsi a Donald Trump. La scena di Borat: Subsequent Moviefilm in questione la vede incontrare Donald Trump Jr. e sembra essere molto vicina all'ex presidente. L'attrice ha spiegato che prima di entrare alla Casa Bianca ha scritto il numero del suo avvocato sulla gamba nel caso fosse stata arrestata:

"Stavo andando fuori di testa. Tremavo, avevo paura. Avevo un numero di un avvocato scritto sulla mia gamba. Ero senza telefono, senza niente. Se ce la faccio, pensavo, sarò molto grata all'universo, a Sacha [Baron Cohen] e all'intera squadra."

La scena in questione è stata però eliminata da Borat 2, ma sicuramente entrare nella Casa Bianca da sola abbia suscitato nell'attrice non poca ansia, soprattutto perché era nuova a questo tipo di film quando è stata scelta nel cast. Nonostante fosse la sua prima esperienza in questo genere di lavoro, Maria Bakalova ha anche ottenuto una nomination agli Oscar grazie alla sua interpretazione come figlia del protagonista.

Borat, l'addio di Sacha Baron Cohen al personaggio: "É diventato troppo pericoloso"

Quattordici anni dopo il film originale, Sacha Baron Cohen è tornato nei panni del suo famigerato personaggio, il giornalista kazako Borat Sagdiyev. Insieme a lui questa volta c'è appunto sua figlia, Tutar, e Borat la porta negli Stati Uniti come regalo per il vicepresidente Mike Pence.

Borat: Subsequent Moviefilm è disponibile su Amazon Prime Video.