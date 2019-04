Boogie Nights, su Netflix in streaming da oggi!

Siamo quasi a metà aprile ma il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming è Boogie Nights, il cult di P.T. Anderson con un super cast, da Julianne Moore a Burt Reynolds, passando per Philip Seymour Hoffman e Mark Wahlberg.

San Fernando Valley, 1977. Il regista porno Jack Horner (Burt Reynolds) incontra in un locale "hot" un giovane lavapiatti chiamato Eddie Adams: in lui vede una grande potenzialità davanti alla macchina da presa. Il giovane, in fuga da un contesto familiare violento, decide di mettere al servizio degli altri la sua 'fortuna' naturale: Eddie, infatti, è decisamente superdotato ed è ben cosciente della sua prestanza fisica. Jack lo convince così a entrare nel mondo del porno e per lui ha un progetto del tutto particolare: creare l'arte attraverso la pornografia.

Julianne Moore e Mark Wahlberg in una scena di Boogie Nights

Boogie Nights è costato 15 milioni di dollari e ne ha portati nelle casse quasi 50, diventando il primo film di peso di Paul Thomas Anderson e aprendo la strada ai ruoli drammatici per Mark Wahlberg. Il film è stato nominato a tre Oscar, grazie alla sceneggiatura e alle performance di Julianne Moore e Burt Reynolds. Originariamente la scelta numero 1 della produzione per il ruolo del protagonista era Leonardo DiCaprio: l'attore ha però rinunciato al film visto che aveva già firmato per Titanic di James Cameron, ed è stato proprio lui a suggerire il nome di Wahlberg.

Boogie Nights è solo una delle tante novità in catalogo ad aprile su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.