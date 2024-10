Boogie Nights, Heather Graham ha accettato dopo il rifiuto di altri film con contenuti sessuali: "Al diavolo!"

L'attrice ha raccontato il periodo in cui disse di sì a Paul Thomas Anderson per il film uscito nel 1997.

Boogie Nights - L'altra Hollywood non era proprio il film che si adattava perfettamente allo stile di Heather Graham, secondo il parere dell'attrice. La star ha riflettuto sulla decisione di partecipare al casting per il dramma sull'industria pornografica di Paul Thomas Anderson.

Intervistata nel podcast di Michael Rosenbaum, Graham ha ricordato le difficoltà riscontrate all'inizio della propria carriera in un contesto molto complicato e maschilista, soprattutto per una ragazza della sua età, come quello di Hollywood.

Sì dopo tanti rifiuti

"Sono cresciuta in una famiglia religiosa e loro mi dicevano di non girare nulla con contenuti sessuali. Ma prova ad essere una donna a Hollywood nei tuoi primi venti o a metà dei vent'anni e cercare di ottenere ruoli senza alcun contenuto sessuale" ha spiegato l'attrice.

Heather Graham con Paul Thomas Anderson sul set di Boogie Nights

Ad un certo punto, Heather Graham ha dovuto sfidare i desideri della sua famiglia:"Avevo rifiutato alcune cose che contenevano contenuti sessuali, poi ho visto altre persone avere carriere davvero buone e alla fine ho detto 'Al diavolo! Voglio farlo, la sceneggiatura è fantastica'". La scelta di interpretare la giovane pornostar Rollergirl le ha fatto fare un salto di qualità.

"Originariamente avevano offerto quel ruolo a qualcuno di molto famoso che l'ha rifiutato, così l'ho ottenuto io, ed è stato un enorme punto di svolta nella mia carriera" ha spiegato. Pare che Drew Barrymore, Gwyneth Paltrow e Tatum O'Neal fossero state individuate come papabili per il personaggio poi affidato a Graham.

Rosenbaum ha chiesto all'attrice se durante il provino per Boogie Nights fosse necessario spogliarsi ma Graham ha negato:"No. Non dico che non sia mai successo a qualcuno ma no, ho semplicemente letto alcune scene. Intendo dire che ti dicevano che c'era nudità in quel ruolo e che avrei dovuto firmare il contratto in cui accettavo questo lato del lavoro ma no, non ti facevano mostrare il seno".

Girare le scene di nudo non è stato il massimo:"È stato terrificante. Da donna, ti concentri su tutti i difetti. Il mio ruolo era così divertente, mi sono divertita tantissimo". Nel cast di Boogie Nights anche Mark Wahlberg, Burt Reynolds, Julianne Moore, John C. Reilly e Philip Seymour Hoffman.