Boogie Nights: Burt Reynolds ha odiato il film di Paul Thomas Anderson, ecco perché

Nel 1998 Burt Reynolds ricevette la sua unica candidatura al premio Oscar grazie alla sua performance nel film Boogie Nights - L'altra Hollywood di Paul Thomas Anderson. Nonostante il successo del film, pare che Reynolds lo odiasse per un motivo ben preciso.

Nel film si racconta l'età dell'oro del cinema per adulti negli anni '70 e Burt Reynolds interpreta Jack Horner, un acclamato regista di film pornografici. Il suo ruolo nel film ha alimentato nell'attore i risentimenti nei confronti dell'industria pornografica, portandolo ad odiare il film e anche lavorare con Paul Thomas Anderson.

Mark Wahlberg e Burt Reynolds in sala montaggio

"Non sopporto quelle persone, sento che stanno per attraversare un periodo molto difficile perché hanno cercato di fare cinema legittimo e non riusciranno mai. È triste, erano persone molto tristi e comparivano spesso sul set. È una strada a senso unico, se intraprendi quella strada come attore sei finito" sentenziò al Guardian Burt Reynolds nel 2015.

Ma l'astio di Burt Reynolds non si limitava al film ma anche al regista:"Avevo fatto il mio film con Paul Thomas Anderson, quello era abbastanza per me", disse l'attore, che sottolineò come all'inizio gli fosse stato prospettato un ruolo in Magnolia. Burt Reynolds è scomparso nel settembre 2018 all'età di 82 anni.

Nel cast di Boogie Nights - L'altra Hollywood anche altre star del calibro di Mark Wahlberg, Julianne Moore, Heather Graham, John C. Reilly e Philip Seymour Hoffman.