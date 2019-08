Bond 25: il titolo ufficiale del film svelato da un teaser

Bond 25 adesso ha un titolo ufficiale, che è stato svelato da un nuovissimo teaser trailer: si chiamerà No Time to Die, scelta molto vicina ai nomi precedentemente ipotizzati da alcuni fan.

Apparso sul canale YouTube ufficiale dedicato al franchise, il teaser di appena 30 secondi vede come unici protagonisti Daniel Craig, nei panni di James Bond, e il titolo, No Time to Die, a caratteri cubitali, che ha tutta l'aria di essere anche un piccolo omaggio all'attore britannico che, con il 25° film della saga, dirà definitivamente addio all'agente segreto più famoso al mondo. Precedentemente era stato il fansite MI6 a svelare che il titolo del prossimo film sarebbe potuto essere A Reason to Die, piuttosto vicino a quello effettivamente scelto, titolo che sarebbe stato però scartato dai produttori perchè da un lato troppo simile ad alcuni passati, dall'altro poco in linea con il nuovo corso aperto dalla fase "Daniel Craig".

Il teaser ha confermato anche che Bond 25, nonostante tutti i problemi incontrati in fase di lavorazione - dagli incendi alle spie sul set, dagli infortuni di Craig all'ossessione per i videogiochi di Fukunaga - arriverà nei cinema di tutto il mondo ad aprile del 2020, con un cast che può annoverare, oltre a Daniel Craig, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Naomie Harris e Ralph Fiennes, anche uno degli attori del momento: Rami Malek nella parte del villain.