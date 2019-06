Bond 25: svelato il titolo del film scartato dai produttori

Il titolo di Bond 25 sarebbe stato svelato. Il nuovo capitolo della saga di James Bond non arriverà al cinema fino al 2020, ma i fan fremono per conoscere i primi dettagli sullo spy movie.

Secondo il fansite MI6, il titolo prescelto per Bond 25, e poi scartato, sarebbe A Reason to Die, titolo che non suona nuovo per chi conosce il franchise. In precedenza alcuni rumor indicavano ipotesi come Shatterhand ed Eclipse, ma A Reason to Die sembrerebbe davvero la scelta più probabile per la pellicola in arrivo. Scelta che però. a quanto pare, sarebbe stata scartata perché suonava come un titolo troppo debole e non abbastanza James Bond dai produttori.

I precedenti titoli delle pellicole che vedono Daniel Craig nei panni di James Bond hanno evitato parole come "morire" e "vivere" non per casualità. L'arrivo di Daniel Craig è stato un punto di svolta nel franchise, una modernizzazione del personaggio di Bond e della mitologia che lo circonda. Sarà eccitante scoprire quale sarà il vero titolo del film, ancora avvolto nel mistero, e apprendere l'identità del nuovo James Bond una volta che Daniel Craig avrà concluso il suo impegno nel ruolo dell'Agente Segreto al servizio di Sua Maestà.

La lavorazione di Bond 25, diretto da Cary Fukunaga, nel frattempo prosegue tra mille difficoltà. Nel cast dell'atteso film ci sono anche Rami Malek che avrà un ruolo da villain, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Naomie Harris e Ralph Fiennes.