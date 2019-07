Bond 25: a Gravina alcune riprese del nuovo film dell'agente 007

Bond 25 farà tappa anche a Gravina per realizzare alcune sequenze dell'atteso venticinquesimo capitolo della saga di James Bond.

La città diventerà un set per la storia dell'agente segreto britannico nel mese di agosto e settembre.

Daniel Craig è il protagonista di Bond 25 e l'agente 007 si ritroverà questa volta alle prese con nuovi pericoli, tra cui il villain interpretato da Rami Malek.

In mattinata, a Gravina in Puglia, si è svolto un incontro di tipo organizzativo che ha visto coinvolti il sindaco Alessio Valente, gli uffici comunali, la Polizia Locale, la Soprintendenza Archeologia, i responsabili delle Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari e i responsabili della produzione della Lotus Production srl.

La città murgiana ha già recentemente accolto il cast e le troupe dei nuovi film di Sergio Rubini, Matteo Garrone e Checco Zalone. Il sindaco ha colto l'occasione per dichiarare: "La città Gravina avrà modo una volta ancora di essere conosciuta ed apprezzata nel mondo per la sua bellezza e la sua storia. Un'opportunità senza pari, per cogliere la quale siamo al lavoro già da mesi. S'avvicina adesso la fase cruciale e diventa essenziale intensificare gli sforzi perché tutto vada per il meglio".

Alcune settimane fa l'interprete di James Bond si era infortunato durante le riprese in Giamaica e l'attore ha dovuto sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico alla caviglia, ritornando da pochi giorni a disposizione del filmmaker. Cary Fukunaga ha comunque continuato il lavoro sul nuovo lungometraggio dedicato all'agente 007 che verrà distribuito nelle sale americane l'8 aprile 2020.

Nel cast dell'atteso film ci sono anche Ben Whishaw, Lea Seydoux, Naomie Harris e Ralph Fiennes.

Bond 25: perché Cary Fukunaga è il regista perfetto per 007