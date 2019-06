Bond 25, Rami Malek: "Nonostante i problemi la situazione è sotto controllo"

Bond 25 sta affrontando alcuni problemi e Rami Malek, uno dei protagonisti dell'atteso film, ha ora parlato della situazione sul set.

Il premio Oscar, secondo quanto riporta il sito Digital Spy, ha già girato alcune sequenze del nuovo capitolo del franchise, smentendo quindi le voci che si erano diffuse online secondo le quali avrebbe dovuto rinunciare al lungometraggio a causa dei ritardi della produzione.

Rami Malek, parlando di Bond 25, ha invece spiegato di aver realizzato delle scene in Norvegia con il regista e il direttore della fotografia Linus Sandgren, aggiungendo: "Non ho ancora lavorato con Daniel Craig, ma sono elettrizzato all'idea di farlo".

L'attore, parlando dell'interprete di James Bond, ha spiegato: "Daniel è un attore che ammiro enormemente. Nel corso degli anni penso abbia proposto delle performance fenomenali. L'ho trovato così coinvolgente in film come Layer Cake e, ovviamente, i film di Bond".

La star di Bohemian Rhapsody ha sottolineato: "Si tratta di un altro momento in cui mi sembra di sognare perché, non solo lavoro con lui, ma ho anche a che fare con un regista con cui volevo collaborare da così tanto tempo, Cary Fukunaga. Far parte di questo franchise è entrare in qualcosa di storico".

La nuova avventura dell'agente 007 non ha però affrontato ripercussioni negative a causa dell'infortunio subito da Daniel Craig: "Si è fatto male quindi attualmente stanno girando tutto ciò che è possibile. Ieri ho parlato con Cary e le giornate di lavoro sono cambiate. Lo so, ma con un franchise come questo penso che abbiano tutto sotto controllo. Hanno capito come procedere".

L'inteprete del villain di Bond 25 ha poi parlato delle aspettative dei fan: "Sento un certo peso sulle mie spalle. Bond è qualcosa con cui siamo cresciuti tutti. A mio favore c'è che ho interpretato un artista britannico amato come Freddie Mercury e me la sono cavata bene, quindi penso di avere una chance nell'interpretare senza polemiche un villain in un film di 007".

Il personaggio, di cui non sono stati diffusi i dettagli, non sarà però legato alle origini egiziane del suo interprete: "Ne ho parlato con Cary e ho spiegato che non possiamo legarlo a qualsiasi atto terroristico in cui si rifletta un'ideologia o una religione. Non è qualcosa che apprezzerei, quindi se fosse stato così non avrei accettato la parte. Chiaramente non era la sua visione".

