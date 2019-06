Bond 25: Daniel Craig si prepara per ricominciare le riprese, ecco la foto!

Daniel Craig è pronto a ricominciare le riprese di Bond 25, come dimostra una foto scattata in palestra.

Bond 25 potrà contare nuovamente sulla presenza di Daniel Craig sul set dell'atteso capitolo del franchise diretto da Cary Fukunaga, come dimostra una foto in cui l'attore si sta preparando fisicamente al suo ritorno davanti alla macchina da presa.

L'attore, a maggio, si era infortunato sul set e ora sembra pronto a ritornare nel mondo dell'agente 007.

Il profilo Twitter ufficiale di Bond 25 ha infatti condiviso ua foto che ritrae Daniel Craig in palestra e in cui si vede l'attore con la caviglia ancora protetta dopo l'operazione a cui si è sottoposto nel mese di maggio a causa di un incidente avvenuto mentre era impegnato nella realizzazione di una scena d'azione in Giamaica.

La star si sta allenando ai Pinewood Studios e la didascalia che accompagna lo scatto rivela che si sta preparando per ricominciare le riprese tra pochi giorni.

Ecco la foto:

Il regista Cary Fukunaga, non potendo contare sulla presenza dell'interprete di James Bond, ha comunque continuato nelle ultime settimane il lavoro sul nuovo lungometraggio dedicato all'agente 007 che verrà distribuito nelle sale americane l'8 aprile 2020.

Nel cast dell'atteso film ci sono anche Rami Malek che avrà un ruolo da villain, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Naomie Harris e Ralph Fiennes.

